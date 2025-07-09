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    10:03, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Директор театра обвиняется в хищении в Шымкенте

    В Шымкенте департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование схемы хищений бюджетных средств, в центре которой оказался директор ГККП «Шымкент жастар театры» и другие должностные лица, передает корреспондент агентства Kazinform.

    хищения
    Фото: Kazinform

    По данным ведомства, на приобретение сценического оборудования для концертов — включая колонки, сабвуферы, фермы, усилители и микрофоны — из государственного бюджета было выделено 320 миллионов тенге. Однако вместо прозрачной закупки, она проводилась через электронный магазин с искусственным дроблением лотов на более чем 20 позиций, что нарушает закон.

    Контракты заключались с фиктивными индивидуальными предпринимателями, которые фактически не поставляли оборудование. Выделенные суммы обналичивались и оседали в карманах злоумышленников.

    На преступные доходы одним из подозреваемых были приобретены автомобиль и квартира общей стоимостью 48 миллионов тенге, оформленные на доверенных лиц для сокрытия истинного владельца.

    Суд уже наложил арест на это имущество, подозреваемые помещены под стражу.

    Ранее в Алматы при получении крупной взятки были задержаны чиновники. Досудебное расследование по подозрению в коррупции начато в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро».

    Теги:
    Хищение Регионы Шымкент Борьба с преступностью Криминал
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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