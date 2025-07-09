Директор театра обвиняется в хищении в Шымкенте

По данным ведомства, на приобретение сценического оборудования для концертов — включая колонки, сабвуферы, фермы, усилители и микрофоны — из государственного бюджета было выделено 320 миллионов тенге. Однако вместо прозрачной закупки, она проводилась через электронный магазин с искусственным дроблением лотов на более чем 20 позиций, что нарушает закон.

Контракты заключались с фиктивными индивидуальными предпринимателями, которые фактически не поставляли оборудование. Выделенные суммы обналичивались и оседали в карманах злоумышленников.

На преступные доходы одним из подозреваемых были приобретены автомобиль и квартира общей стоимостью 48 миллионов тенге, оформленные на доверенных лиц для сокрытия истинного владельца.

Суд уже наложил арест на это имущество, подозреваемые помещены под стражу.

Ранее в Алматы при получении крупной взятки были задержаны чиновники. Досудебное расследование по подозрению в коррупции начато в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро».