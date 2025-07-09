Директор театра обвиняется в хищении в Шымкенте
В Шымкенте департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование схемы хищений бюджетных средств, в центре которой оказался директор ГККП «Шымкент жастар театры» и другие должностные лица, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным ведомства, на приобретение сценического оборудования для концертов — включая колонки, сабвуферы, фермы, усилители и микрофоны — из государственного бюджета было выделено 320 миллионов тенге. Однако вместо прозрачной закупки, она проводилась через электронный магазин с искусственным дроблением лотов на более чем 20 позиций, что нарушает закон.
Контракты заключались с фиктивными индивидуальными предпринимателями, которые фактически не поставляли оборудование. Выделенные суммы обналичивались и оседали в карманах злоумышленников.
На преступные доходы одним из подозреваемых были приобретены автомобиль и квартира общей стоимостью 48 миллионов тенге, оформленные на доверенных лиц для сокрытия истинного владельца.
Суд уже наложил арест на это имущество, подозреваемые помещены под стражу.
Ранее в Алматы при получении крупной взятки были задержаны чиновники. Досудебное расследование по подозрению в коррупции начато в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро».