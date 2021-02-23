Директор таразской школы: 1 марта - особенный день для нас

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Директор средней школы №34 города Тараза Динара Нуралиева является представителем дунганского этноса. Свою трудовую деятельность она начала с 19 лет. Динара Нуралиева рассказала, как продвигает свою школу и как поддерживает политику государство в части трехязычия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я благодарна нашему государству, в первую очередь Елбасы. Я раньше не владела государственным языком, так как окончила русскую школу. В 2006 году я слушала съезд Ассамблеи народа Казахстана, в котором Елбасы Нурсултан Назарбаев затронул вопросы трехязычия. Тогда я подумала, да, я в совершенстве владею английским языком, русским, но к сожалению, я не знаю государственный язык страны, в которой я проживаю. Себе поставила цель, что обязана знать государственный язык. Казахстан - моя Родина, и я хочу работать на благо своей Родины. Я поняла, что без знания государственного языка у меня возможности были бы минимальные. В течение года я изучила государственный язык, не посещая курсы, общаясь со своими друзьями. В университете друзья и знакомые помогли выучить казахский язык», - сказала Динара Нуралиева в беседе с корреспондентом.

Она отметила, что в стране есть все возможности для казахстанцев.

«Почему я благодарна политике страны - у граждан есть все возможности для роста. Хочешь - расти профессионально, материально, у нас нет никаких границ. К примеру, некоторые говорят, что нет возможности, везде нужны связи и так далее. Я работаю в педагогической сфере около 16 лет, а руковожу школой около 4 лет. То есть, от простого учителя я выросла до директора. Хочу обратиться ко всем: если у вас есть стремление и желание, то всегда будут открыты возможности. Нужно трудиться и учиться, тогда вы достигнете желаемого. В Казахстане есть все возможности для обучения, работы, даже для бизнеса. Я всегда говорю, что нужно работать во благо нашего общества и Родины, а государство и Правительство всегда поддержат. Я очень благодарна и рада, что проживаю в Казахстане, благодарна за то, что я вношу свою лепту в развитие образовательной деятельности нашей страны», - заявила Д. Нуралиева.

Динара Нуралиева также рассказала о школе, которую она возглавляет. Школа №34 является смешанной, с казахским и русским языком обучения. По словам директора, в школе обучаются очень много представителей других этносов.

«Можно сказать, что наша школа - это маленькая ассамблея. Начиная с предшкольных классов и всех учеников, учителей все знают и понимают роль и важность государственного языка. Более 50% представителей других национальностей обучаются в классах с казахским языком обучения. 1 марта для нас является особенным днем. Именно в этот день в нашей школе начинается национальный месячник - в марте все, независимо от вероисповедания, от языковой и национальной принадлежности с удовольствием носят казахские национальные головные уборы, национальные платья. Бывает редко, если нет возможности приобрести вещи, в редких случаях дети на своих пиджачках вышивают казахские национальные узоры. Мы очень часто организовываем мероприятия, где ученики просто благодарят своих родителей, учителей», - отметила Динара Нуралиева.

Также школа уже второй год работает над проектом «Бір шаңырақ астында».

«В каждую среду учащиеся начального и среднего звена исполняют патриотические песни на трех языках - на казахском, русским и английском. Мы полностью охватываем политику нашего государства в части знания языков. Данные мероприятия пока из-за карантинных мер не проводятся», - рассказала директор школы.

«Также работаем с центром изучения языков «Тіл дамыту орталығы». Мы привлекаем их специалистов для обучения наших учителей. Есть большие результаты. Наши русскоязычные учителя уже на 50% овладели государственным языком. Они понимают важность изучения казахского языка. Поэтому я могу гордо сказать, что мы охватываем ту политику, когда каждый должен знать государственный язык», - добавила она.

Как отметила директор, учащиеся также участвуют в различных конкурсах и республиканских челленджах.

«В Казахстане есть всё - богатая земля, широкие степи, минеральные ресурсы, природа, и климат у нас идеальный. И грех жаловаться на что-то», - заключила Динара Нуралиева.