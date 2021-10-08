Директор стройфирмы пыталась присвоить более 200 миллионов тенге из бюджета в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области выявлен факт присвоения и растраты бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным ведомства, в 2018-2020 годах между ТОО «Комфорт Строй Актау» и ТОО «Ақтау тұрғын үй», 100-процентным учредителем которого является Управление финансов Мангистауской области, были заключены договоры на приемку и жилищно-эксплуатационное обслуживание 23 жилых домов в городе Актау после капитального ремонта, а также на то, чтобы вести учет и принимать ежемесячные возвратные платежи и жилищную помощь от жильцов.

«Директор ТОО «Комфорт Строй Актау» Ю. Коренева с целью незаконного обогащения присвоила более 228 миллионов тенге путем снятия наличными денежных средств с расчетных счетов ТОО», - говорится в сообщении.

Приговором Актауского городского суда Ю. Коренева осуждена на семь лет лишения свободы.



