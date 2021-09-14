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    14:20, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Директор школы покончил жизнь самоубийством в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Директор одной из школ в Алматинской области покончил жизнь самоубийством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла вечером 10 сентября в Уйгурском районе Алматинской области. Он был найден повешенным у себя дома.

    В пресс-службе управления образования области сообщили, что ушедший из жизни мужчина работал директором Аксуйской средней школы имени Г. Садвакасова с 2011 года. Ему было 46 лет. У мужчины остались жена и трое детей.

    В настоящее время Уйгурским районным отделом полиции по факту произошедшего проводятся следственные действия.


    Теги:
    МВД РК Образование Алматинская область Правоохранительные органы
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