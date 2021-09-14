Директор школы покончил жизнь самоубийством в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Директор одной из школ в Алматинской области покончил жизнь самоубийством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла вечером 10 сентября в Уйгурском районе Алматинской области. Он был найден повешенным у себя дома.

В пресс-службе управления образования области сообщили, что ушедший из жизни мужчина работал директором Аксуйской средней школы имени Г. Садвакасова с 2011 года. Ему было 46 лет. У мужчины остались жена и трое детей.

В настоящее время Уйгурским районным отделом полиции по факту произошедшего проводятся следственные действия.