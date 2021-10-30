Директор предприятия растратил 80 млн тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали бывшего директора, нанесшего ущерб предприятию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть управления полиции города Кентау поступило обращение из местного предприятия. В письме указано, что бывший директор распродал технику, принадлежащую предприятию, а деньги прикарманил. Сумма ущерба составила около 80 миллионов тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Для поисков подозреваемого в отделе полиции сформировали группу из числа опытных полицейских. Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате подозреваемого задержали в Алматы. Мужчину доставили в Туркестанскую область.

Как стало известно, бывший директор, превысив свои полномочия, продал шесть единиц техники. Скрывался в Алматы, деньги потратил на собственные нужды.

Ведется досудебное расследование. Мужчина находится под стражей.