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    19:10, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Директор предприятия растратил 80 млн тенге в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали бывшего директора, нанесшего ущерб предприятию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть управления полиции города Кентау поступило обращение из местного предприятия. В письме указано, что бывший директор распродал технику, принадлежащую предприятию, а деньги прикарманил. Сумма ущерба составила около 80 миллионов тенге.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Для поисков подозреваемого в отделе полиции сформировали группу из числа опытных полицейских. Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате подозреваемого задержали в Алматы. Мужчину доставили в Туркестанскую область.

    Как стало известно, бывший директор, превысив свои полномочия, продал шесть единиц техники. Скрывался в Алматы, деньги потратил на собственные нужды.

    Ведется досудебное расследование. Мужчина находится под стражей.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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