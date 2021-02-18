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Дипломы собственного образца вузы будут выдавать с 2021 года – Минобразования РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Февраля 2021, 15:46
Дипломы собственного образца вузы будут выдавать с 2021 года – Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов рассказал о ходе внедрения академической свободы в вузах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За вузами уже закреплена академическая свобода – то есть, вузы уже самостоятельно разрабатывают свои академические программы и также самостоятельно выдают дипломы. Ранее, чтобы получить соответствующее разрешение на то, чтобы открыть образовательную программу, требовалось 1,5 года на все процедуры. Вместе с тем, сегодня вузы могут открывать свои образовательные программы достаточно быстро», - сказал Мирас Дауленов на брифинге в СЦК.

По его словам, самое главное условие – чтобы эта программа отвечала ожиданиям работодателей и соответствовала качеству образования.

«Я бы хотел подчеркнуть, что с 2021 года вузы будут выдавать дипломы собственного образца. Это тоже большой шаг в расширении академической самостоятельности. Это означает, что теперь бумага государственного образца не будет гарантировать трудоустройство. И уже диплом, как мы понимаем, давно не гарантирует трудоустройство. В этой связи вузы будут самостоятельно определять формат такого диплома, и то, каким образом его выдавать», - заключил вице-министр.


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