Дипломы Казахстана получат более широкое международное признание
Депутаты Сената одобрили закон РК «О ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметила сенатор Асем Рахметова, конвенция, подписанная 26 ноября 2011 года в Токио, направлена на установление сотрудничества в сфере признания квалификаций высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Разработанная в рамках ЮНЕСКО конвенция нацелена на упрощение процедур признания дипломов, академических степеней и иных квалификаций, обеспечение прозрачности и справедливости их оценки, а также расширение академической и профессиональной мобильности между странами региона.
Участниками Токийской конвенции являются 12 государств, включая Афганистан, Армению, Австралию, Китай, Фиджи, Ватикан, Японию, Монголию, Новую Зеландию, Республику Корея, Россию и Турцию.
Ратификация Токийской конвенции предусматривает вхождение в Азиатско-Тихоокеанскую сеть национальных информационных центров стран-участниц Токийской конвенции о признании квалификаций, касающихся высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров.
Договор предусматривает:
- открытие новых рынков для экспорта образовательных услуг казахстанских вузов;
- повышение доверия к казахстанской системе высшего образования;
- устранение барьеров при признании полученных в Казахстане квалификаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- трансфер новых образовательных практик и технологий обучения;
- развитие международного сотрудничества в области образования на основе признанной в мире нормативно-правовой рамки.
При принятии Закона ожидается дальнейшее укрепление позиции нашей страны на международной арене, повышение мобильности студентов и специалистов, а также увеличение интеграции образовательных систем Казахстана и Центральной Азии.
Ранее сообщалось, что казахстанские дипломы будут признавать в Китае, Японии и Южной Корее.