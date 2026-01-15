Дипломы Казахстана получат более широкое международное признание

Как отметила сенатор Асем Рахметова, конвенция, подписанная 26 ноября 2011 года в Токио, направлена на установление сотрудничества в сфере признания квалификаций высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Разработанная в рамках ЮНЕСКО конвенция нацелена на упрощение процедур признания дипломов, академических степеней и иных квалификаций, обеспечение прозрачности и справедливости их оценки, а также расширение академической и профессиональной мобильности между странами региона.

Участниками Токийской конвенции являются 12 государств, включая Афганистан, Армению, Австралию, Китай, Фиджи, Ватикан, Японию, Монголию, Новую Зеландию, Республику Корея, Россию и Турцию.

Ратификация Токийской конвенции предусматривает вхождение в Азиатско-Тихоокеанскую сеть национальных информационных центров стран-участниц Токийской конвенции о признании квалификаций, касающихся высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров.

Договор предусматривает:

открытие новых рынков для экспорта образовательных услуг казахстанских вузов;

повышение доверия к казахстанской системе высшего образования;

устранение барьеров при признании полученных в Казахстане квалификаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

трансфер новых образовательных практик и технологий обучения;

развитие международного сотрудничества в области образования на основе признанной в мире нормативно-правовой рамки.

При принятии Закона ожидается дальнейшее укрепление позиции нашей страны на международной арене, повышение мобильности студентов и специалистов, а также увеличение интеграции образовательных систем Казахстана и Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что казахстанские дипломы будут признавать в Китае, Японии и Южной Корее.