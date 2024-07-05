Под председательством Казахстана в Астане 3–4 июля состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Собственный корреспондент агентства Kazinform побеседовал с главой Клуба политологов «Южный Кавказ» (Азербайджан) политическим аналитиком Ильгаром Велизаде о роли ШОС в укреплении региональной безопасности, председательстве Казахстана в организации и задачах, которые предстоит решать.

— Какова роль ШОС в укреплении региональной безопасности? Как решаются вопросы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в рамках сотрудничества организации?

— Сегодня в условиях, когда сами устои международной политики, система правовой безопасности подвергается беспрецедентной эрозии, когда мы видим, что международное право нарушается повсеместно, роль и значение региональных платформ безопасности, которые фактически заменяют существующие глобальные платформы, возрастает во многом.

Здесь необходимо отметить, что Шанхайская организация сотрудничества как раз и является одной из немногих региональных платформ, которая доказала свою эффективность. ШОС по сути является паназиатской структурой безопасности. Свидетельством тому можно назвать расширение географии ее участников. Вот и на саммите в Астане в организацию вступил новый участник — это Беларусь. Что способствует трансформации ШОС из паназиатской в паневразийскую.

Поэтому мы видим, что ШОС сегодня выступает в качестве важного элемента глобальной безопасности, цементирующей отношения между различными государствами. При этом, надо отметить, что это очень разные страны. Некоторые из них находятся в конфронтационных отношениях, однако система отношений в рамках ШОС устроена таким образом, чтобы напряженные отношения между отдельным странами не влияли на эффективность деятельности организации в целом.

Конечно, проблематика борьбы с терроризмом и экстремизмом всегда была на первом месте в деятельности ШОС. В нынешних условиях специфика деятельности приобретает особое значение поскольку мы видим, что экстремизм и терроризм в географии стран ШОС все чаще дает о себе знать. К примеру, не так давно теракты произошли на Северном Кавказе, к сожалению, террористическая активность есть и в Южной и Западной Азии. Безусловно, мероприятие, которое проводится в рамках ШОС, включает также обмен опытом и данными между странами-членами, которые позволяет снижать риски экстремизма и терроризма.

— Во время встречи с главами МИД государств-членов ШОС, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о реформировании организации. Как вы считаете, нуждается ли организация в преобразовании?

— Любые организации в независимости от профиля деятельности и масштабов должны время от времени реформироваться или адаптироваться к новым условиям, и ШОС в этом смысле не исключение. Поэтому Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднимает такие практические вопросы, связанные с совершенствованием деятельности организации.

Дело в том, что ШОС как организация была создана более 20 лет назад, и за это время произошло очень много изменений в регионах, странах-участниц, но также и в международной политике. Кроме того, география ШОС за эти годы заметно расширилась. В организацию вошли государства, которые находятся в сложном взаимодействии с друг другом. Поэтому необходимо предложить такую эффективную модель безопасности, которая бы купировала риски масштабных конфликтов в пределах ШОС. С другой стороны, отвечала бы требованиям глобальной политической безопасности. Мы видим, что по периметру ШОС происходят серьезные конфликты. И чтобы не они не перекинулись на территории членов организации, безусловно, нужны четко сформулированные идеи относительно преодоления этих рисков.

Здесь необходима скоординированная работа всех участников. Надо выработать консенсусный подход ко всем сложным проблемам. Но при этом также необходимо опираться на международно-правовую базу, в основе которой выступают принципы нерушимости границ, безусловное признание территориальной целостности всех государств, невмешательство во внутренние дела других государств. Эти базовые принципы должны быть в основе новой архитектуры региональной безопасности ШОС.

С другой стороны, мы говорим о ШОС как о многофункциональной платформе, в рамках которой происходит взаимодействие не только структур, отвечающих за безопасность, но и экономических организационных структур. Учитывая все аспекты функционирования организации, важно, чтобы ШОС была также площадкой для экономического взаимодействия, реализации инвестиционных проектов.

В ШОС представлены государства, которые не относятся к «глобальному Северу». Тогда как страны «глобального Юга» испытывают определенные проблемы с тем, что «глобальный Север» диктует свои условия и в политическом, и в экономическом плане. Давно назрела необходимость создания такой структуры, которая позволяла бы опираться на свои силы и ресурсы.

Поэтому я думаю, что реформирование ШОС должно быть обращено на реализацию этих целей. Как сама организация, так и отдельные члены ШОС должны оставаться самостоятельными и самодостаточными акторами международных отношений. Они не должны быть подвержены критическому влиянию извне ни в политическом, ни в экономическом, ни в военно-политическом отношениях. Вот почему так необходимо совершенствовать ту платформу безопасности, которая опиралась бы на потенциал стран-членов ШОС и ее собственные структуры.

— Какие важные вопросы, на Ваш взгляд, были подняты на саммите ШОС в Астане?

— Обращает на себя внимание договоренности сторон по усилению координации работы в области борьбы с терроризмом, наркотрафиком. Кроме того, важны также экономические договоренности. Следует подчеркнуть, что в решениях, которые были согласованы и приняты на саммите большая роль отводится плану мероприятий по реализации стратегии экономического развития Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, важна также стратегия развития организация до 2035 года. То есть среднесрочный горизонт планирования деятельности ШОС до 2035 года говорит о том, что стороны рассматривают организацию в качестве практического инструмента для усовершенствования региональной системы безопасности, а также видит ее в качестве платформы для экономического сотрудничества.

В тех положениях деятельности ШОС, которые были приняты, нет отсылки на какие-то другие организации, другие форматы безопасности. ШОС не противопоставляет себя кому-либо по периметру ее границ. И ключевой момент — несмотря на то, что сегодня линии противостояния между различными полюсами международной политики все более четко очерчиваются, ШОС, в том числе благодаря умелому модераторству со стороны Казахстана, не стал таким инструментом в противостоянии различных центров силы и не превратился в структуру, которая сгущала бы краски в этом глобальном противостоянии.

— Как вы в целом оцениваете председательство Казахстана в ШОС? Насколько удалось реализовать поставленные цели, какой вывод можно сделать из этого?

— Председательство Казахстана в ШОС можно назвать важным шагом на пути к дальнейшему упрочнению позиции организации в качестве одной из глобальных площадок для диалога и безопасности. Председательство Казахстана сыграло в этом ключевую роль, поскольку оно пришлось на очень сложный период геополитических конфликтов. Мы видим, что противоречия между различными государствами нарастают. Казахстан в этот критический период оказался председателем ШОС, и та повестка, которая была выдвинута Президентом Казахстана, и те приоритеты, которые были им обозначены, приобрели дополнительную актуальность в свете последних событий.

Вопросы экономической, продовольственной, военно-политической и экологической безопасности постоянно находятся на повестке ШОС. Казахстан в настоящее время эти все аспекты безопасности ретранслирует в географию ШОС. Все больше государств основывают свои стратегические интересы на этих приоритетах. Дипломатия Казахстана очень выверенная, четкая. Прежде чем Президент Казахстана озвучит какие-то инициативы, он сперва согласует это с другими странами. Поэтому это лишний раз говорит об ответственности, которую демонстрирует Астана в этом вопросе, что гарантирует успех всем инициативам казахстанской стороны.