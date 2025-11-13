Дипломатическая выучка Токаева — один из ключевых ресурсов устойчивости казахстанско-российского диалога — Дроговоз

— Президент Касым-Жомарт Токаев резюмировал: «Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе». Как Вы оцениваете текущий уровень сотрудничества стран и значение государственного визита Президента Казахстана в Москву?

— Считаю, что визит Президента Токаева в Россию стал не просто дипломатическим событием, а точкой кристаллизации нового этапа стратегического партнерства. Этот визит укрепил доверие элит, подтвердил синхронность интересов двух государств в условиях глобальной турбулентности. На мой взгляд, последствия встречи будут заметны в приоритетах государственной политики и инвестиционной кооперации на годы вперед, задавая темп дальнейшей интеграции в Евразии. Особое впечатление производит сочетание торжественности и персонализированных жестов: эскорт истребителей, инновационные лед-экраны, искренний прием на казахском языке в МГИМО. Это признание важной роли Казахстана как самостоятельного и уважаемого игрока. То, что «закрытая» часть общения длилась более 2,5 часов, свидетельствует о личном уровне доверия — это фактор, который позволяет «ускорять» не только текущие проекты, но и быть уверенным в стратегических договоренностях. Думаю, что подобная атмосфера откроет путь к новым крупным инициативам вне формальных рамок. Полагаю, что после саммита в Вашингтоне нашим президентам было о чем поговорить.

— По словам Главы государства, достигнутые договоренности полностью отражают успешное развитие многогранного сотрудничества между Казахстаном и Россией, и это уникальное взаимодействие не отклоняется от своего курса. Какие Вы можете выделить наиболее значимые совместные проекты стран и какие видите перспективы их реализации и масштабирования?

— Сегодня реализуются десятки совместных проектов: в энергетике, машиностроении, фармацевтике, сельском хозяйстве и транспортной инфраструктуре. Прорывные проекты уже присутствуют: от крупных сборочных предприятий до совместных энергетических и фармацевтических кластеров. Перспективы их масштабирования высоки — скажем, развитие Трансалтайского коридора превратит регион в новый хаб для грузовых потоков между Европой и Азией. Думаю, в ближайшие 3-5 лет мы увидим усиление взаимных инвестиций в инновации и технологические цепочки, а новые мегапроекты получат поддержку на уровне союзных правительств. Надо полагать, что по итогам визита наибольший толчок получат такие сферы, как транспорт и логистика, цифровая экономика, индустриальные инновации и инфраструктура. Новейшие образовательные и научные программы станут катализатором кадрового обновления для совместных производств. Очевидно, что цифровизация торговли между странами существенно ускорится благодаря единым платформам и новым распределительным центрам.

— Президент Токаев неоднократно подчеркивал союзнический характер отношений между нашими государствами. Насколько этот акцент важен сегодня? И как бы Вы охарактеризовали стиль внешнеполитического взаимодействия Казахстана и России в последние годы?

— Риторика союзничества — крайне важна, особенно сегодня. Анализ показывает, что Казахстан и Россия выработали свой уникальный стиль внешнеполитического сотрудничества: прагматизм, учет взаимных интересов, отсутствие избыточной идеологизации, высокая степень предсказуемости. Это разрешает даже сложные вопросы без лишней политизации. Полагаю, что такой стиль будет востребован партнерами из стран ЕАЭС и ШОС как пример эффективной модели регионального лидерства в будущем.

— Выступая на пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев заявил, что российские вузы выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, отметив, что в планах поддерживать эту положительную тенденцию. В целом, по Вашему мнению, насколько значима сегодня во внешней политике гуманитарная близость народов?

— Личный опыт дает право утверждать — гуманитарный фундамент служит «страховкой» двусторонних отношений. Культурная и языковая общность обеспечивает быстрое реагирование на вызовы, формирует доверие между обществами и бизнесом, а значит — делает любые политические договоренности жизнеспособнее. Долгосрочно гуманитарное сотрудничество будет только расширяться.

— Какое влияние окажет Форум на укрепление отношений между РК и РФ?

— Форум межрегионального сотрудничества — не просто рабочая площадка, а реальный инструмент внедрения практических решений. Однако, его потенциал еще не раскрыт полностью. Есть куда стремится. Считаю, что его роль будет возрастать: именно здесь инициируются совместные проекты в реальном секторе, образовании и инновациях, создаются новые точки роста и укрепляется «ткань» партнерства на региональном уровне.

— Президент Казахстана известен своим опытом и взвешенным подходом в международной политике. Насколько это влияет на эффективность диалога с Россией?

— Профессионализм и дипломатическая выучка Токаева — один из ключевых ресурсов устойчивости казахстанско-российского диалога. В то же время личные отношения глав наших стран являются одним из важных факторов в выстраивании внешнеполитических линий. Это позволяет государствам быстро адаптироваться к изменениям мировой конъюнктуры и вместе вырабатывать гибкие, порой непростые, не каждый раз популярные решения. Считаю, что именно благодаря такому подходу удается избегать рисков и двигаться к общей модели развития.

— По итогам переговоров президенты подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Как Вы расцениваете политический вес этого документа?

— Декларация — не просто символика, это своего рода «дорожная карта» для нового уровня интеграции, прежде всего в экономической области. Документ будет иметь отложенный стратегический эффект: он добавит уверенности инвесторам и бизнесу, укрепит международные позиции обоих государств и задаст формулу евразийского партнерства не только для двусторонних отношений, но и для работы в наднациональных форматах.

— Какие сигналы, на Ваш взгляд, несет данный визит международному сообществу в контексте роли Казахстана как конструктивного партнера и регионального стабилизатора?

— Визит ясно транслирует: Казахстан — важный региональный игрок, поддерживающий баланс между Западом, Востоком и Россией. Он не только играет роль конструктивного медиатора, но и становится катализатором евразийских интеграций. Политический сигнал однозначен — Республика Казахстан и Российская Федерация обречены на совместное развитие и никакое внешнее давление не изменит текущее состояние дел. Казахстанско-российские отношения уже не раз проверялись на прочность, но каждый раз лидеры наших стран находили выверенные решения.