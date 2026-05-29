Дипломатическая методичность Токаева превращается в стратегический результат для страны — Леонид Млечин

Как отмечат эксперт, сегодня становится очевидным: успех приходит к тем, кто умеет дружить и сотрудничать. Казахстан — наглядный пример. Внешняя политика Президента Токаева открывает для страны широчайшие горизонты экономического и технологического роста.

— Ученые давно отмечают: тысячелетняя роль Центральной Азии в мировой истории остаётся недооценённой. Между тем ее геоэкономическое значение очевидно. Срединный коридор стал возможен лишь потому, что регион десятилетиями развивал инфраструктуру транзита и связи. Теперь перевозка грузов между Китаем и Европой по суше дешевле, безопаснее и быстрее морских маршрутов. И это лишь начало масштабных перемен, — говорит он.

Леонид Млечин напоминает, 26 апреля 1996 года Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан вместе с Китаем подписали соглашение о мерах доверия на границе — так появилась «шанхайская пятерка». В 1997‑м последовало соглашение о сокращении вооруженных сил, а в 2001 году родилась Шанхайская организация сотрудничества. Позже к ней присоединился Узбекистан, а Иран, Индия и Пакистан получили статус наблюдателей.

— 14 мая 2002 года в Москве было принято решение о создании Организации Договора о коллективной безопасности. По инициативе Казахстана в ее рамках появились коллективные силы быстрого реагирования — ОДКБ превратилась в реальную силу на евразийском пространстве. В октябре 2000 года в Астане, во время первого визита Владимира Путина в Казахстан в роли главы государства, был подписан договор о создании Евразийского экономического сообщества. А в 2014‑м Россия, Казахстан и Беларусь заключили договор о Евразийском экономическом союзе, к которому присоединились другие страны. Так сложилась действующая модель межгосударственного сотрудничества — выгодная всем, — отмечает собеседник.

Как подчеркивает эксперт, Центральная Азия хранит огромные богатства. В Узбекистане работает крупнейшая золотая шахта, дающая десятки тонн руды ежегодно. В Таджикистане сосредоточены крупнейшие в мире запасы серебра. Туркменистан занимает четвертое место по запасам газа. Казахстан располагает нефтяными месторождениями, сопоставимыми с аляскинскими, и четвертью мировых запасов урана.

— Находясь в центре Евразии, Казахстан связывает Север и Юг, Запад и Восток. Он становится транспортно‑логистическим узлом международного значения. И именно здесь дипломатическая методичность Касым‑Жомарта Токаева превращается в стратегический результат для страны, — отмечает спикер.

Ранее сообщалось, что в Астану для участия в Евразийском экономическом форуме прибыли президенты стран ЕАЭС.

Также с государственным визитом в столице Казахстана находится Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели 28 мая переговоры в узком составе, в ходе которых Президент РК предложил провести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России 20 августа в Омске. В ходе переговоров в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией в ближайшее время может превысить 30 млрд долларов, более 170 совместных проектов на 53 млрд долларов реализуют Казахстан и Россия.