Дипломат по манере общения: Михаил Гусман о Президенте Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман оценил качества Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время программы радио «Эхо Москвы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Касым-Жомарт Кемелевич успел побывать в разное время, но на всех самых крупных определяющих позициях и постах, какие есть в Казахстане. Он был министром иностранных дел, председателем Сената. Большая часть его жизни до прихода в президентскую резиденцию была связана с дипломатической службой. Он и по профессии дипломат, по манере общения – дипломат», – рассказал в ходе эфире программы Михаил Гусман.
«Касым-Жомарт Кемелевич – человек более уравновешенный, такой «говорящий такой в дипломатической манере, где каждое слово увязано с предыдущим словом. Форма беседы у него очень располагающая», – отметил первый заместитель генерального директора ТАСС.
Михаил Гусман во время передачи также поделился, как он брал интервью у Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Напомним, в мае прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
- Под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан выдержал испытание - Михаил Гусман о пандемии
- Был под большим впечатлением от разговора с Касым-Жомартом Токаевым - Михаил Гусман
- Касым-Жомарт Токаев: С Президентом Таджикистана договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства
- Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом – пресс-секретарь Президента РК
- Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана