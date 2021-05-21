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Дипломат по манере общения: Михаил Гусман о Президенте Казахстана

21 Мая 2021 00:23
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Дипломат по манере общения: Михаил Гусман о Президенте Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман оценил качества Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время программы радио «Эхо Москвы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касым-Жомарт Кемелевич успел побывать в разное время, но на всех самых крупных определяющих позициях и постах, какие есть в Казахстане. Он был министром иностранных дел, председателем Сената. Большая часть его жизни до прихода в президентскую резиденцию была связана с дипломатической службой. Он и по профессии дипломат, по манере общения – дипломат», – рассказал в ходе эфире программы Михаил Гусман.

«Касым-Жомарт Кемелевич – человек более уравновешенный, такой «говорящий такой в дипломатической манере, где каждое слово увязано с предыдущим словом. Форма беседы у него очень располагающая», – отметил первый заместитель генерального директора ТАСС.

Михаил Гусман во время передачи также поделился, как он брал интервью у Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, в мае прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.


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#Президент Казахстана  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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