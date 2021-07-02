Дипломат Ерлан Шамишев: Работа за рубежом - далеко не заграничное путешествие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В чем сложность работы дипломатов, какими качествами он должен обладать, чтобы достойно представлять свою страну, также почему многие молодые специалисты, работающие во внешнеполитических сферах, сразу мечтают о работе за границей, рассказал директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел РК Ерлан Шамишев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Ерлан Дауренович, расскажите о своей сегодняшней деятельности и чем занимается департамент, который Вы возглавляете?

- Основная функция департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования заключается в информационно-аналитическом сопровождении деятельности руководства страны и вышестоящих политических органов - Главы государства, Премьер-Министра, Аппарата Совета Безопасности, руководства МИД. Основная функция департамента - мониторинг международной обстановки в мире и регионе, на основе которого мы занимаемся анализом и прогнозированием международных политических и экономических процессов. Также на основе анализа даем рекомендации, формируем выводы в целях улучшения качества планирования внешнеполитической деятельности. Инструментарием в работе является проведение консультаций с международными партнерами, в том числе из стран СНГ, Европейского союза, Азии, Турции и других. Мы участвуем в различных международных мероприятиях, форумах, конференциях, круглых столах. Проводим обсуждения, обмениваемся мнениями с экспертным сообществом.

- Как Вы сами пришли к профессии дипломата и как долго работаете в структуре МИДа? Работали ли Вы за рубежом?

- Я в структуре МИДа работаю уже 24-й год. С момента окончания высшего учебного заведения в Москве ставил себе цель поступить на дипломатическую службу, целенаправленно к ней шел, защитил дипломную работу на тему «Динамика интеграционных процессов СНГ». Далее по рекомендации посольства Казахстана в Москве поступил на дипломатическую службу в Алматы. С тех пор нахожусь в этой сфере, работал на различных должностях в центральном аппарате, трудился в офисе Национального координатора ШОС, где занимался проблематикой военной инспекционной деятельности и укрепления мер доверия на границе с Китаем. Работал в Аналитическом отделе Совета Безопасности Администрации Президента в общей сложности 6 лет.

Я работал в трех зарубежных точках, а именно в дипломатических представительствах в Южной Корее, Польше, также три года работал в посольстве Казахстана в Российской Федерации.

- В чем трудность работы дипломатов за рубежом?

- Работа за рубежом - большая ответственность для каждого дипломата, которого отправляют на службу в другую страну. Трудность состоит в том, что каждый дипломат принимает на себя ряд ограничений, приходится воздерживаться от многих привычных вещей. К примеру, начиная с элементарного общения со своими родственниками, друзьями, которых там, соответственно, нет. Нужно быть осторожным в высказываниях и делах. За рубежом возникают ситуации чрезвычайного характера, бедствия, террористические атаки, военные конфликты или даже карантинные меры из-за пандемии. Вопросы касаются и собственного пребывания, и поведения, также и общения со своими гражданами, которые нуждаются в помощи в трудных ситуациях.

Дипслужба - очень серьезное направление - нужно уметь достойно представлять свою страну, иметь хорошие внешние данные, высокий интеллект, быть универсалом, владеть широким кругозором и познаниями во всех сферах, а не только по своим служебным обязанностям. Нужно иметь доступ к различным инстанциям, уметь убеждать своих контрпартнеров, довести свою точку зрения и добиваться результатов. Самое главное - уметь видеть достоверную картину мира, уметь выявлять правду от неправды, объективно оценивать ситуацию с тем, чтобы достоверную картину донести до своего Правительства. От этого влияет верность принятия решений.

- А какими языками Вы владеете?

- Владею русским, английским, польским языками.

- Чего не хватает молодым специалистам, которые стремятся к дипломатической карьере? Почему-то многие хотят сразу работать за рубежом…

- Наверное, в первую очередь не хватает терпения и оценки собственных сил. Молодые специалисты из-за недостаточного опыта и знания внешнего мира не совсем полностью понимают ситуацию. Также не хватает трезвой самооценки для того, чтобы видеть мир в реальности и представлять с какими трудностями они могут столкнуться.

Я, к примеру, 2,5 года работал в центральном аппарате в сложное для страны время - в конце 90-х годов. В то время возможности нашей страны, в том числе финансовые и бюджетные, были ограничены, первостепенной задачей для государства был перенос столицы. Было очень много неудобств и ограничений. В то же время процесс работы был особенно интересным и, несмотря на трудности, вдохновляющим. Мы жили и работали в новой столице с большой крепкой верой в лучшее будущее и готовы были стерпеть любые трудности.

Многие молодые сейчас не утруждаясь, хотят получить всё и сразу. Однако они должны пройти школу жизни - поработать в центральном аппарате, узнать, как действуют механизмы принятия государственных решений, составления информации. Не зная о собственной стране, очень трудно достойно работать за рубежом. Да, такая проблема есть. Заблуждение многих молодых в том, что они торопятся, недооценивают ни себя, ни обстановку. Прежде чем отправляться куда-то за рубеж, человек должен понимать, что это очень важная миссия, он должен быть уже зрелым. Он должен адекватно оценивать ситуацию и события, происходящую вокруг себя, в мире, должен быть ответственным, знать меру ответственности своего поведения, усилий. Конечно, готовность пожертвовать своими личными интересами и личным временем. Находясь за рубежом, где-то в горячих точках, нужно полностью отдаваться работе и быть доступным 24 часа в стуки, как это предписывает Организация Объединенных Наций. В любое время суток могут произойти какие-то чрезвычайные ситуации. Если начнутся какие-то ЧП, конфликты, дипломату нужно быть собранным, обладать высокой самоорганизацией. Это далеко не заграничное путешествие с красивыми элементами.

- Какими еще качествами должен обладать дипломат?

- Вообще дипломат должен уметь говорить на любые темы: начиная от погоды, заканчивая спортом и киноиндустрией, знать мировую литературу и искусство, не говоря уже о политике, социально-экономической тематике. Дипломат должен иметь высокий интеллектуальный уровень развития и широкий кругозор. Он также должен уметь завязать разговор, устанавливать связи и эффективные коммуникации.

Именно этим отличается настоящий дипломат от других государственных служащих: он должен иметь широкие познания во всех сферах жизни.

- Ерлан Дауренович, благодарим Вас за интервью и поздравляем с профессиональным праздником!