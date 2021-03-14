Динара Шукижанова: «100 новых лиц Казахстана» стал уже больше, чем просто конкурс

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Победитель конкурса «100 новых лиц Казахстана» от Костанайской области Динара Шукижанова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала о том, как балансировать между работой, семьей и благотворительностью, и как ей в этом помогает тайм-менеджмент.

Динара, расскажите пожалуйста по свой опыт участия в «100 новых лиц Казахстана». Как вы стали участником конкурса?

-Я знала об этом проекте. Но предложение об участии в проекте пришло от моих коллег. И вот в начале 2019 году они предлагают попробовать свои силы и поучаствовать в проекте. Я согласилась, зарегистрировалась, и неожиданно для себя была отмечена. Спустя время мои коллеги из PR-службы принесли и показали результаты, где было за достаточно короткий срок около 8 тысяч голосов за мою историю. Это было очень приятно. Не думала, что моя история найдет отклик и будет столько проголосовавших по всему Казахстану.

В ваших интервью Вы всегда с теплом вспоминаете тот период, когда только пришли на АО «Агромашхолдинг». Хотя он был не из лёгких. Насколько тогда сложно было адаптироваться под мужской коллектив, вникать в тонокости производства? Пришлось ли доказывать, что женщине есть место на таком предприятии?

- Абсолютно верно, «Агромашхолдинг» на сегодняшний день занимает достаточно большое место в моей жизни. Раньше, до появления семьи, он занимал большую часть моей жизни. Сейчас, конечно, я пытаюсь балансировать между семьёй и работой. Завод – это моя вторая семья. Я искренне люблю то, что делаю, и тех людей, с которыми работаю бок о бок.

Да, изначально было достаточно сложно девушке адаптироваться в мужской профессии, в коллективе. Сейчас с гордостью могу поделиться, что в производстве не одна - у нас 20% от всего коллектива составляют женщины. И нет разницы, в каком из направлений они работают на заводе.

Было сложно, но хочу сказать спасибо мужчинам моего коллектива, потому что очень многие черты характера они во мне развили, сделали меня сильнее.

Расскажите чуть подробнее про инициированное вами HR-управление завода. Ведь это было на тот момент своего рода новым направлением работы на заводе? Как вы реализовывали этот проект и на что он был нацелен?

- В 2011 году, когда я пришла на завод, такого понятия как HR на предприятии не было. И мы начали запускать проект по производству автомобилей мелкоузловым методом сборки. И тогда за достаточно короткий период времени нам нужно было набрать порядка 500 новых специалистов. Причем, не просто набрать, а обучить их, создать эффективную систему мотивации на предприятии. И тогда мы задумались о том, что нужно создавать HR-управление, которое сможет все эти задачи выполнять.

Я тогда была первопроходцем. Помню тот день, когда мне предложили возглавить это управление. Я тогда не в полной мере понимала, что такое HR, у меня не было ни профильного образования, ни опыта в этом направлении, но я очень любила компанию и понимала, какие стратегические задачи ставит перед нами наш проект.

И тогда в это управление я пригласила работать своих друзей из МК «Жас Отан», из Альянса студентов Костанайской области, из департамента внутренней политики. Это те люди, с которыми мы работали в направлении развития молодежной политики ранее. Я знала, что эти люди – профессионалы с большой буквы, они готовы учиться, и готовы очень много делать, чтобы достичь общих целей. И это, в первую очередь, была команда, которой я доверяла безусловно на 100%.

После этого мы уже разрослись. Если сейчас говорить об HR-управлении, то это сердце завода. Это отдельный корпоративный университет, который учит не только наших сотрудников, но и имеет возможность, и делает это достаточно успешно, обучать сотрудников для других компаний, имеет сертификации по многим специальностям. То есть, сейчас это достаточно серьезная структура, которая работает над такими проектами, как кадровый резерв, дуальное обучение, обучение топ-менеджеров, подготовка внутренних тренеров. И стоит отметить, что для этого понадобилось достаточно много времени. И мы до сих пор продолжаем развивать и совершенствовать структуру.

В свои 30 с небольшим лет Вы преуспели и в плане профессионального роста, отлично справляетесь с ролью мамы, и при всем этом успеваете заниматься и благотворительностью. Откуда берутся силы и энергия на то, чтобы распределять себя и свои силы грамотно и эффективно на эти сферы жизни?

- В этом мне помогает очень жесткий тайм-менеджмент, расписана каждая минута. Я стараюсь управлять своим временем, всегда планирую день заранее, неделю планирую. Раньше, когда еще не было карантина, и мы свободно передвигались по миру, очень часто были командировки. Тогда мы планировали даже на месяцы вперед. Я думаю, что четкий тайминг и самодисциплина помогают во всех сферах успевать. Главное - держать баланс.

Касательно благотворительности. Вы всегда очень редко рассказываете про эту часть вашей жизни. Мы знаем, что вы курируете детский дом в Костанае. Расскажите пожалуйста, с чего началась ваша деятельность в благотворительности? Как Вы пришли к этому?

-О благотворительности нужно говорить в том случае, когда ты хочешь привлечь внимание к этой проблеме. Я и компания занимаемся благотворительностью не потому, что хотим показать, какие мы молодцы. Нет, абсолютно. Мы делаем это тихо, искренне, мы поддерживаем детей из детского дома, поддерживаем детей-инвалидов. С каждого проданного комбайна перечисляем деньги в детский лагерь, где идет адаптация детей с ограниченными возможностями. Мы делаем это бескорыстно и, конечно, не кричим об этом на каждом углу. Потому что, думается, добрые дела должны делаться так.

Возвращаясь к конкурсу. Как Вы считаете, нужен ли он, что дает для нашего общества?

-Вначале был определённый скепсис, когда я только узнала о проекте и мне предложили в нем участвовать. Но, вы знаете, когда я поехала в столицу на встречу и познакомилась с громадным количеством молодых, талантливых людей, абсолютных профессионалов и таких же одержимых своей работой в разных сферах, я поменяла свое мнение. И я хочу вам сказать, встреча и знакомство с такими людьми придает силы. Буквально 4 дня мы были все вместе. Каждый участник «100 новых лиц» поделился своей историей, рассказал о том, чем живет и дышит. И тут я поняла, что в моей жизни не все должно ограничиваться заводом. Эта встреча и участие в конкурсе позволили мне поднять голову, оглянуться и понять, что есть еще и другие сферы. И в этих сферах есть прекрасные люди, прекрасные профессионалы. Мы до сих пор дружим, переписываемся с ребятами. И что самое важное – всегда готовы прийти друг к другу на помощь.

Это уже перерастает не просто в конкурс, который прошёл и все. Это команда, которая была создана и сейчас помогает друг другу и другим. Мы общаемся с ребятами, которые сейчас, к примеру, в Китае, Америке, в других уголках мира. И мы делимся идеями, трендами. И в век информации — это очень важно, потому что развивает каждого из нас как личность.



