Динара Садуакасова стала почетным президентом федерации шахмат Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известная казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова стала почетным президентом федерации шахмат Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рада сообщить, что меня избрали почетным президентом федерации шахмат Астаны. Месяц назад в городской федерации произошли крутые перемены, ее возглавил человек, болеющий за шахматы - Абзал Сагымбаев. Им и была предложена моя кандидатура и после голосования единогласно избрали на ответственную должность. В этом качестве продолжу и дальше популяризовать и развивать шахматы. Имея за плечами опыт работы в спортивной комиссии ФИДЕ, послом доброй воли ЮНИСЕФ, привнесу еще больше пользы, используя свои знания и энергию на развитие интеллектуального общества», - сообщила в Instagram Динара Садуакасова.

Она поблагодарила шахматную общественность за доверие и отметила, что «в тандеме с Абзалом Сагымбаевым столичные шахматы станут еще активнее и сильнее».

«Впереди амбициозные цели. Много работы, пожелайте удачи», - добавила шахматистка.

В декабре прошлого года Динара Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду в Алматы.