Динара Садуакасова поблагодарила Президента за поддержку

30 Декабря 2022, 11:26

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова на своей странице в Facebook ответила на поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Президент поздравил ее с титулом вице-чемпионки мира по быстрым шахматам среди женщин.

«Для меня это большая честь. Мне было невероятно приятно получить такое поздравление, а также теплые слова и пожелания. Хочу сказать большое спасибо Президенту за внимание к заслугам казахстанских спортсменов. Для каждого из нас - это огромные стимул и мотивация, а также большая ответственность - и в дальнейшем оправдывать ожидания казахстанцев, достигая новых вершин», - написала она.

Также она добавила, что проявление внимания к достижениям спортсменов имеет большой эффект и на подрастающее поколение.

«Я могу лично сказать, что такие ситуации влияют и на совсем юных шахматистов. В моей Академии шахмат обучение прошли тысячи детей разных возрастов. Уже сейчас они отправляют мне сообщения в мессенджерах и соцсетях, где пишут, как им приятно, что я получила такое поздравление. А также, что они скоро получат такие же. Уверена, что так и будет! Көп рахмет», - добавила Динара.

Чемпионат мира проходил с 26 по 28 декабря в Алматы. В нем принимали участие лучшие спортсменки мира, представляющие такие традиционно сильные шахматные страны, как Китай, Индия, Россия и другие.

Ранее сообщалось, что Динара Садуакасова завоевала «серебро» ЧМ-2022 по быстрым шахматам в Алматы. Позже она прокомментировала свое успешное выступление.

Фото: facebook.com/dinara.saduakassova