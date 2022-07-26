26 Июля 2022 19:25

Динара Садуакасова отказалась от участия в шахматной олимпиаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова отказалась от участия во Всемирной шахматной олимпиаде в Индии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я приняла решение отказаться от участия во Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Ввиду ряда имеющихся обязательств, у меня не получилось подготовиться к ответственному мероприятию. Однако спешу заверить, что обязательно приму участие в будущих соревнованиях. Ключевой фактор для этого - достаточное количество всех необходимых для должного уровня подготовки ресурсов», - сообщила Д. Садуакасова в Instagram .

Она пожелала сил и удачи всем казахстанским спортсменам.

«Уверена, что коллеги выступят достойно и сумеют продемонстрировать высокий уровень профессионализма», - заключила Д. Садуакасова.

Ранее тренер женской сборной Казахстана Александр Моисеенко заявил, что на предстоящей шахматной олимпиаде перед командой стоит задача попасть в тройку лучших.

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Индии в городе Ченнай с 28 июля по 10 августа.