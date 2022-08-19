19 Августа 2022 19:30

Динамика торговли положительная - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Россией

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин встретились в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического партнерства. В этом году мы отмечаем большую дату установления дипломатических отношений. Они были установлены 30 лет назад. 30 лет тому назад был подписан первый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В 2013 году этот Договор был дополнен новым документом, который был подписан о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Поэтому, действительно, основа очень хорошая», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время встречи.

«Что касается торгово-экономического сотрудничества, оно успешно развивается. Промышленная кооперация сейчас к нашему удовлетворению достигает серьезных результатов. Как Вы отметили, динамика торговли положительная», - заявил Глава государства.

В прошлом году объем торговли между странами составил 24,5 млрд долларов. Как отметил Президент Казахстана, по показателю Россия занимает первое место в нашем товарообороте. В этом году торговля развивается достаточно успешно.

«Мы активно взаимодействуем на основных площадках в ООН, в других международных институтах. В этом году Казахстан председательствует в СНГ. В октябре будет саммит Содружества независимых государств. Очень сильно рассчитываем на Ваше личное участие. Тем более, Россия играет важную роль в Содружестве независимых государств. Это, действительно, одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате», - обратился Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось , что Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи.





Фото: t.me/bort_01











