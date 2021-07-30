РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:18, 30 Июль 2021 | GMT +6

    Динамика летальности за последнюю неделю увеличилась в 1,7 раза в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области динамика летальности за последнюю неделю увеличилась в 1,7 раза. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день по Акмолинской области остается напряженной. Регион продолжает находиться в «красной» зоне со 2 июля.

    «За 29 дней июля в Акмолинской области зарегистрировано 4408 случаев КВИ, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем месяце. Наибольший прирост наблюдается в Кокшетау, Степногорске, Бурабайском, Буландынском, Целиноградском районах… С начала июля в инфекционных стационарах зафиксировано 165 летальных случаев. Из них за последние сутки на 29 июля шесть. Динамика летальности за последнюю неделю увеличилась в 1,7 раз», - поделилась А. Мусина.

    По словам спикера, в регионе развернуты 22 инфекционных стационара, занято 1400 мест. Загруженность коечного фонда увеличилась с 35% в июне до 61% в июле. В реанимации находятся 88 человек, в крайне тяжелом состоянии – шесть. По занятости реанимационных коек - 66% - область занимает четвертое место по республике.

    «Получают лечение от КВИ 112 беременных женщин, из них 52 или 46% госпитализированы в инфекционный стационар. К сожалению, стали заболевать молодые работающие люди. Сейчас 76% заболеваемости приходится на лица до 60 лет, 14% - на детей до 17 лет. За июль в регионе зарегистрировано более 150 заболевших КВИ детей до года», - отметила спикер.

    Всего в Акмолинской области насчитывается пять тысяч коек, то есть пока еще есть резервы для развертывания инфекционных стационаров, но если занятость коечного фонда превысит, по словам главного санврача, 70%, регион войдет в зону максимального риска, и тогда будет введён полный локдаун.

    «Тогда возникнет коллапс медицинских организаций. Койки можно развернуть хоть где – и в спортзале, и в гостинице, но где взять столько медиков и оборудования для лечения пациентов? Поэтому сейчас мы вводим все ограничительные мероприятия, чтобы не допустить перегрузки медорганизаций. Ведь кроме коронавирусной инфекции есть и другие болезни, и если мы сейчас закроем все больницы только под ковидные госпитали, то у нас возникнет риск осложнений по другим болезням», - отметила спикер.

    Как добавила А. Мусина, в разработке находится проект постановления по усилению карантинных мер в Бурабайском, Целиноградском и Аршалынском районах.

    Спикер также призвала акмолинцев соблюдать карантинные меры и вакцинироваться.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!