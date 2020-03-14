Динагуль Баешева о борьбе с коронавирусом: Многое зависит от четкой дисциплины самого населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ведущий инфекционист Казахстана, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней МУА, доктор медицинских наук, профессор Динагуль Баешева в интервью МИА «Казинформ» подробно рассказала, в чем отличие коронавируса от других инфекций, о правильной профилактике инфекции и о правилах самоизоляции человека, прибывшего из неблагополучных по коронавирусу стран.

- Динагуль Аяпбековна, к сожалению, коронавирус проник и в нашу страну. В этой связи, что же нужно делать людям, чтобы все не паниковали. Как себя вести в этот период и как реагировать на сложившуюся ситуацию?

- Вы знаете, что генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус объявил о пандемии коронавируса. Это означает, что коронавирус будет распространяться везде и повсеместно. Во-первых, в ВОЗ говорят о том, что нужно быть готовым. Во-вторых, вирус надо искать и находить. С учетом глобализации сейчас нет людей, которые не выезжали бы за границу. Казахстан тоже относится к тем странам, где граждане могут свободно выезжать в любую страну. Соответственно, в нашу страну также приезжают. Если первый этап мы прошли благополучно, учитывая то, что мы граничим с Китаем – эпицентром вспышки, усилиями работы Правительства и Минздрава, этот этап был преодолен. Сейчас появилась угроза из стран Европы и СНГ. Этот вирус дошел и до нас. Безусловно, этот риск будет возрастать. Мы должны это осознать и воспринять. Сейчас паника и истерика ни к чему не приведут, а наоборот ухудшат обстановку. Поэтому, надо эту ситуацию принять, в то же время одномоментно принять те правила, которые диктует нам вирус. Если посмотреть, как другие страны справляются, то мы видим, что многое зависит от четкой дисциплины и выполнения населением всех рекомендаций ВОЗ, Минздрава Казахстана. Именно благодаря этим действиям за 18 дней добился успехов Китай, за 13 дней – Южная Корея. Эти страны могли повернуть процесс назад. Самым главным было сотрудничество самого населения, которое начало работать вместе с врачами. 14 февраля, когда люди в Китае начали массово самоизолироваться, процесс остановился и пошёл спад. Такая же ситуация и в Южной Корее. Это будет и в Италии. В целом, люди упускают момент, они не воспринимают, сопротивляются. А когда вирус принимает большие обороты, люди начинают понимать и принимать, проводить мероприятия, рекомендованные Минздравом. Все зависит от дисциплинированности населения. Люди будут приезжать. Возможно, есть те люди, которые уже заразились и через некоторое время это выявится. Люди должны морально быть готовыми. Это не должно пугать. Люди должны четко принимать все меры, чтобы самим не заразиться.

- В чем же отличие коронавируса от других форм инфекционных заболеваний?

- По своей массе этот вирус тяжелее других, к примеру, гриппа, ветрянки, кори. Вирус долго висит в воздухе. Коронавирус при своей массе тяжелее, поэтому вирус падает на окружающие предметы, на вещи. Зачастую люди обманывают себя, надев только маски, и думая, что они защищены. Но они не обращают внимание на предметы - на тот же сотовый телефон. Потом же он попадает в руки. А ведь человек может здороваться с кем-то другим, соприкасаться, может просто потереть глаза или нос и при этом занести этот вирус в свой организм.

- Вопрос профилактики коронавирусной инфекции и в целом гриппа, ОРВИ волнует многих. Не могли бы подробнее остановиться, какие первоочередные меры должен соблюдать человек?

- Самое главное – не посещать общественные места. Именно поэтому на сегодняшний день школьники отправились на каникулы, на дистанционное обучение переведены студенты, закрыты кинотеатры. Это те места, в которых люди скапливаются и могут заразиться. В первую очередь категорически запрещено посещать общественные места. Во-вторых, не выезжать за рубеж, какими бы не были дешевыми путевки, а особенно в те страны, где зарегистрирована коронавирусная инфекция. Далее золотое правило: тщательное мытье рук мылом в течение 20 секунд. Пришел домой – в первую очередь моешь руки, антисептиком протереть сотовый телефон, протирать все вещи. Одежду вывешивать на солнце, обувь также протирать антисептиком. Если вы находитесь на улице, не трогайте лицо, не трите глаза, не вытирайте губы или нос. Этим мы заносим инфекцию в организм. Вирус размножается только в живом организме человека или животных. Вирус сам по себе не может размножаться. Человек становится распространителем вируса. У вируса двойной ход заражения: воздушно-капельный и контактно-бытовой пути передачи. Обязательно нужно дальше держаться от человека, который чихает и кашляет, хотя бы на два метра. В магазинах надо держаться друг от друга подальше, не скапливаться. Не стоять в очередях близко, а держать расстояние. Это важное условие. Нужно отметить, что сейчас родители перестали водить своих детей в различные торговые и развлекательные центры. К примеру, в инфекционной больнице, в это время обычно лечилось 300 детей, а на сегодняшний день лечатся всего 100.

- В этой связи возникает вопрос по поводу тех граждан, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. Насколько правильно самоизолируются люди? Чем может обернуться не соблюдение правил самоизоляции?

- К примеру, человек в период инкубации, которая длится до 14 дней, может себя прекрасно чувствовать и не подозревать, что этот вирус он распространяет повсеместно.

В Израиле, когда люди начали узнавать, что поступают люди с коронавирусом, за один день самоизолировались 22 тысяч человек. А у нас иная ситуация складывается: люди избегают, не идут на карантин. Это говорит о недисциплинированности. В других странах заставляют платить огромные штрафы или даже заводят уголовное дело. Если у нас через пять-шесть дней не будут увеличиваться показатели (коронавирусной инфекции), это значит у нас люди дисциплинированы. Это не будет так страшно. Сознание населения играет большую роль. Люди должны идти на самоизоляцию. Желательно, чтобы для самоизолированных была отдельная комната и чтобы она дважды проветривалась. В этой комнате должны быть минимум вещей, так как в этих вещах оседает вирус. Поверхности необходимо протирать дезинфицирующими средствами. Человек должен находиться в комнате 14 дней. Он никуда не должен выходить, вообще не должен посещать общественные места, не ездить на общественном транспорте. Все это время он никого не должен принимать к себе в гости – ни родных, ни друзей, ни близких. Обязательно должен соблюдать гигиену. Ручки дверей должны обрабатываться. В течение 14 дней этот человек сам уничтожит этот вирус, и не будет распространять его.

Поэтому, мы как врачи, вы как журналисты должны провести огромную работу с населением. Мы должны объединиться и перебороть менталитет. Надо продумать, мобилизовать молодежь, создавать волонтерские движения и следить тем, чтобы люди держались друг от друга на расстоянии. Если бы хотя бы месяц мы воздержимся и проведем работу, мы добьемся колоссальных успехов.