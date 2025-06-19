«Димаш — звезда в Португалии»: известная певица Лара Алейшо о любви к казахской культуре

— Каковы Ваши впечатления о Казахстане?

— Это мой третий визит в Казахстан. В 2019 году я участвовала в фестивале Voice of Nursultan, в 2021 году — в Voice of Turan, а теперь снова выступаю в Астане в День Португалии. Это очень красивая страна. Я люблю Казахстан, у меня с этой страной прекрасные отношения. Здесь все удивительно — люди, еда, абсолютно все.

— Вы только что исполнили гимн Казахстана. Было ли сложно выучить его и произносить слова на казахском языке?

— Да, немного. Не буду врать, изучать казахский язык немного сложно. Он отличается от португальского или английского, но я вложила столько души в его изучение и научилась петь на казахском языке благодаря Димашу Кудайбергену. Он очень известный певец во всем мире. Я влюбилась в его голос, и именно поэтому я начала петь на казахском языке песни Димаша. С каждым разом, как я приезжаю сюда, я пою все лучше.

Photo credit: Ralina Jakisheva/ Kazinform

— Вы говорили, что мечтаете спеть с Димашем или записать с ним совместную песню. Как Вы представляете себе эту песню, как она могла бы звучать?

— Да, я действительно мечтаю спеть с Димашем, заставить его согласиться на это! И я представляю, как мы исполняем песню «Ұмытылмас күн», потому что это была моя первая казахская песня, которую я выучила. Каждый раз, когда я думаю о дуэте с Димашем, именно эту песню я представляю.

— Насколько Димаш популярен в Португалии?

— Очень, очень, очень популярен. Вы не можете себе представить. Димаш — настоящая звезда в Португалии, Франции, Испании и во всей Европе. Он очень, очень знаменит. Все португальцы хотят, чтобы он приехал к нам.

Photo credit: Ralina Jakisheva/ Kazinform

— Если бы Вы могли привнести что-то португальское в его искусство, в его музыку, что бы это было?

— Если бы я могла привнести что-то португальское — это был бы инструмент, на котором он бы мог играть. Guitarra Portuguesa — это португальская гитара, на которой мы играем в популярной португальской песне «Фаду».

— Какие у Вас планы на время визита в Казахстане?

— Побывать бы еще в некоторых местах, особенно в Туркестане. Я пробуду там несколько дней, и хочу успеть увидеть больше, познакомиться с людьми.

Photo credit: Ralina Jakisheva/ Kazinform

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выступил на мероприятиях саммита «Центральная Азия — Китай».

В октябре этого года в Нью-Йорке артист даст сольный концерт Stranger на легендарной площадке Madison Square Garden.

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