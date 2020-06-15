Dimash Manga: новый проект с участием Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старт проекта «Dimash Manga» был объявлен еще 24 мая 2020 года, и поклонникам творчества всемирно известного казахстанского артиста стало очень интересно узнать: с чего все началось, почему был выбран именно этот жанр — Manga, и как удалось убедить Димаша принять в этом проекте участие в качестве одного из персонажей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Ответы на эти и другие вопросы редакция DK Media World .@dk_media_world решила выяснить непосредственно у тех, кто стоит у истоков одного из самых необычных проектов, связанных с именем Димаша Кудайбергена.

Manga — это японские рисованные черно-белые комиксы в самых разных жанрах и на самые разные темы. Этот вид литературного и художественного творчества необыкновенно популярен в Японии, где существуют даже Manga-кафе, где можно провести время за чтением таких комиксов, они также широко представлены в США, Европе и Азии.

Знакомьтесь: команда Dimash Manga.

Andrew B., руководитель проекта: «Димаш — герой нашего времени».

Идея о том, что Димаш — идеальный персонаж Manga, возникла у Andrew уже через 2 дня после первого прослушивания. Более подробное знакомство с творчеством и личностью артиста убедило Andrew в том, что Димаш является героем нашего времени для многих людей в мире, а также идеально подходит для художественного стиля Manga, которым Andrew давно увлекается.

На вопрос «Почему именно Manga?» Andrew ответил так: «Manga — очень интересный жанр сам по себе. В Китае он называется маньхуа, в Корее — маньхва. С каждым годом Manga становится все более популярной, в том числе и в России. Я много раз лично видел, как ее читают в метро с экранов смартфонов. Наш творческий коллектив очень любит идти в ногу со временем, и этот формат перспективен с точки зрения передачи информации читателям».

Создав первоначальную концепцию Manga с участием Димаша, Andrew собрал команду единомышленников: «Работать в команде, с одной стороны, сложно, но с другой — гораздо эффективнее. Разделяя обязанности, мы можем всецело посвятить себя какой-то одной части работы, не распыляя силы на все сразу».

Как идейный вдохновитель «Dimash Manga», он «постоянно делится с коллективом новыми мыслями по поводу деталей сценария, визуальному образу персонажей, музыкальному сопровождению проекта и следит за каждым этапом работы, вплоть до юридических вопросов». Он также занимается общим продвижением книги и проекта D’R’S в целом. Идея участия в сюжете цифровой картины «Mona 1.618» и самого параллельного мира в Manga принадлежит также Andrew B.

D‘R‘S по замыслу авторов обозначает «Destiny..Range..Sacrament» (Судьба…Диапазон…Таинство). Эти слова вполне можно отнести к тайне голоса и судьбы Димаша. Цифровая картина «Mona 1.618»- и вовсе загадка, хотя, как выяснилось, она реально существует и выставлена в музее города Амстердам.

Поиск ответов ведет к появлению новых вопросов. Один из них: как будет выглядеть Димаш в историях Manga? На этот вопрос ответили мангаки— художники Manga.

Мария Пругер (Soubi), главный художник.

Мария отвечает за визуально-стилистическую часть Manga, создание рабочей раскадровки и отрисовку готовых страниц, в особенности самых сложных сцен и кадров. В тандеме с Яном Колесниковым (Jan.Co) она «возглавляет команду художников проекта Manga D’R’S, вместе с которыми над произведением трудится целый коллектив талантливых ассистентов-иллюстраторов».

Ян выступил в роли редактора, соединив воедино идеи Андрея и Марии. Его задача – «сделать сюжет целостным и логичным, дополнить его яркими деталями». Он также является автором диалогов. О том, что у Яна в итоге получилось, можно будет судить только после в ыхода первой книги Manga, которая ожидается в начале июля . Все, что можно узнать о сюжете, пока сводится к общему описанию предыстории:

«События разворачиваются незадолго до концерта Димаша в Нью-Йорке 10 декабря 2019 года. Главная героиня, девушка – художник, и ее друг собираются прилететь из Токио на этот концерт. На протяжении сюжета им предстоит разгадать тайну появления на свет загадочной цифровой картины и понять, как связаны с ней существа из параллельного мира. Димаш с его уникальными свойствами голоса придет нашим героям на помощь в опасной борьбе с врагами».

Мир фанатов Димаша - Dears - тоже многоликий, очень разнообразный, говорящий на разных языках, но одинаково понимающий язык музыки Димаша. Как соединить мир Manga с миром Dears?

За это в команде Dimash Manga отвечает Леонид Васильев, директор по маркетингу: «Основная концепция продвижения — создать для поклонников певца и любителей Manga максимум удобных ресурсов». Cоздание сайта проекта, его продвижение, прежде всего, на интернет площадках- главная его забота. Леонид рассказал, в чем видит основную свою задачу, и как понимает специфику работы с такой разнообразной публикой, как Dears:

«При создании сайта проекта изначально закладывалась идея, что он должен отвечать самым современным требованиям для достижения максимальной скорости и удобства, особенно с учетом всемирной географии поклонников Димаша. Поэтому создание сайта — полностью индивидуальное, без шаблонов: от создания прототипа и дизайна до программирования. Более того, нам приходится создавать два сайта, чтобы учесть специфику работы с китайской аудиторией».

Кроме этого, Леонид отвечает за взаимодействие с фанклубами, причем не только с клубами поклонников творчества Димаша, но и фанклубами Manga. По его словам, уже сейчас создается клуб любителей Dimash Manga, который объединил и тех, и других. В него входят представители из разных стран Азии.

«Основная концепция продвижения проекта — это создать для поклонников певца и любителей Manga максимум ресурсов, в которых они могут получать информацию и доносить свою реакцию до нашей команды».

А что думают о проекте Dimash Manga на родине этого жанра, в Японии?

За распространение информации о Manga среди японских поклонников этого стиля литературы отвечает Хидэмару Сато — представитель проекта в Японии, знаток японской культуры и стилистики Manga. Хидэмару также взаимодействует с японским фанклубом Димаша и представляет интересы проекта перед японскими издателями. Кроме этого, Хидэмару-сан активно участвует в содержательной части проекта, как знаток японской культуры и стилистики Manga. Он сообщил редакции DK Media World что,» японские, китайские и корейские фанаты будут очень рады появлению Димаша в нашем произведении, так как этот жанр им знаком и понятен. Тем более, что Manga будет выпущена в том числе и на этих языках».











