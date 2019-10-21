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Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Киеве

21 Октября 2019 19:11
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Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Киеве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген 11 марта 2020 года выступит с сольным концертом в Киеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорогие друзья. С искренней радостью сообщаю, что сегодня, 21 октября, стартует продажа билетов на мой концерт в Киеве, который состоится 11 марта 2020 года. Билеты будут доступны на сайте билетного партнера концерта concert.ua. Я жду вас!» - сказал в своём видеообращении певец.

Отметим, что концерт состоится во Дворце спорта города Киева. Цена билета начинается от 700 гривен, это 10 962 тенге по сегодняшнему курсу.

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Ключевые слова: Культура, Украина, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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