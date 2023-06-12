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    10:39, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Димаш Кудайберген выразил соболезнование семьям погибших при пожаре в области Абай

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    Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген выразил слова соболезнования семьям погибших при пожаре в области Абай, передает МИА «Казинформ».

    «Приношу свои соболезнования семьям работников лесного хозяйства, погибших в результате пожара в природном резервате «Семей орманы», и всему нашему народу. Пусть будет в безопасности наша страна, а наш народ будет мирным! Пусть катастрофический пожар прекратится как можно скорее», - написал Димаш Кудайберген в Instagram.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Специалисты рассказали, что тушение пожара осложняется из-за ветра и жары.

    14 лесников погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Глава государства отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

    Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области.


    Теги:
    Пожар Димаш Кудайберген Абайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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