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Димаш Кудайберген выиграл в двух номинациях российской премии «Виктория»

6 Декабря 2019 08:27
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Димаш Кудайберген выиграл в двух номинациях российской премии «Виктория»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выиграл в двух номинациях российской премии «Виктория», передает МИА «Казинформ».

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С приятной новостью певец поделился в своём Instagram.

«Дорогие друзья! Рад сообщить вам новость о том, что на Всероссийской национальной музыкальной премии «Виктория» я выиграл в двух номинациях: «Певец года в классической музыке» и «открытие года». Большое спасибо всем моим уважаемым слушателям по всему миру за вашу поддержку. Я люблю вас всей душой. Я хочу посвятить эту победу всем вам!», - написал Димаш.

Также он выразил благодарность своей российской команде и композитору Игорю Крутому.

«Виктория» - первая и единственная в России премия, где лучших по итогам прошедшего года выбирают профессионалы - музыканты, исполнители, композиторы, поэты, продюсеры, музыкальные критики, журналисты.


Фото: vk.com/dimashdearseurasianfanclub

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Ключевые слова: Культура, Россия, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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