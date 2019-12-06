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вчера 21:59
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Димаш Кудайберген выиграл в двух номинациях российской премии «Виктория»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выиграл в двух номинациях российской премии «Виктория», передает МИА «Казинформ».
С приятной новостью певец поделился в своём Instagram.
«Дорогие друзья! Рад сообщить вам новость о том, что на Всероссийской национальной музыкальной премии «Виктория» я выиграл в двух номинациях: «Певец года в классической музыке» и «открытие года». Большое спасибо всем моим уважаемым слушателям по всему миру за вашу поддержку. Я люблю вас всей душой. Я хочу посвятить эту победу всем вам!», - написал Димаш.
Также он выразил благодарность своей российской команде и композитору Игорю Крутому.
«Виктория» - первая и единственная в России премия, где лучших по итогам прошедшего года выбирают профессионалы - музыканты, исполнители, композиторы, поэты, продюсеры, музыкальные критики, журналисты.
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