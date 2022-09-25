Димаш Кудайберген встретился с фанатами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген после большого сольного концерта «Stranger» встретился с фанатами на Almaty Arena, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встречу пришло большое количество болельщиков из разных стран мира. Все они находились в прекрасном расположении духа: шутили и смеялись. Поклонникам артиста представили увлекательную программу: камерное выступление, подготовленное Димашем и его друзьями специально для этой встречи, розыгрыш эксклюзивных призов.

Всех присутствующих развлекали известные ведущие, шоумены Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек. Встреча проходила в формате вопросов и ответов. Были затронуты разные темы: артист делился своими впечатлениями от первого концерта в Алматы, от встречи с Папой Римским, своими секретами, а также рассказал о курьезных случаях, которые происходили в разные годы на сцене.





«Я помню каждую секунду своего вчерашнего концерта. Это было невероятно, чувствовал поддержку своих фанатов», - сказал Димаш.

Всех присутствующих на арене также растрогал момент встречи Димаша с шестилетней фанаткой из Болгарии по имени Анджела. Она долго и крепко обнимала своего любимца, чем и вызвала восхищение у аудитории.

Во время сессии вопросов и ответов, многие фанаты просили спеть Димаша, кто-то даже пожелал услышать гимн. Один из аксакалов похвалил артиста за его творчество и поинтересовался, почему он ходит без охраны. Димаш ответил, что не видит в этом необходимости, поскольку чувствует себя в безопасности, но добавил, что пользуется услугами секьюрити в других странах.

Один из фанатов спросил артиста о его личной жизни, но он не пожелал отвечать на этот вопрос. Кроме того, на сцену ведущие вызвали родителей Димаша. Они с теплом вспоминали тот день, когда родился их сын, рассказали о его детстве и увлечениях. Отец Димаша сказал, что, возможно, его сын стал бы профессиональным футболистом, если бы не выбрал творческий путь.

Поклонницы вокалиста смогли сфотографироваться с ним, взять автограф, а также дарили ему свои подарки.

В ходе фан-встречи гости ознакомились с семьей Димаша. Сам артист выразил благодарность родителям и родным за то, что они всегда поддерживают его, а также фанатов за то, что мотивируют его к новым свершениям. Он поблагодарил своих друзей, коллег, команду и призвал казахстанцев любить и уважать свой язык, свою землю, пожелал всем здоровья, мира и добра.

Кроме того, на встрече презентовали самый дорогой клип в мире «История одного неба». Над клипом работали 300 человек. 12-минутная работа Димаша Кудайбергена посвящена единству людей на нашей планете. Работу над этим проектом певец начал самостоятельно три года назад.

Вчера на Центральном стадионе Алматы прошел долгожданный сольный концерт Димаша, который собрал большое количество зрителей из 68 стран мира.