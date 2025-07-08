Димаш Кудайберген выступил в столице Вьетнама с легендами мировой оперы

Концерт под названием A Night with the Stars приурочили ко второй годовщине театра.

Также своим творчеством публику порадовали легенда мировой оперы Пласидо Доминго и латвийская сопрано Кристине Ополайс. В программе вечера прозвучали знаменитые произведения итальянских композиторов Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Умберто Джордано и многих других.

Но главной изюминкой концерта стало исполнение любимой многими «O Sole mio» — композиции, ставшей символом музыкального наследия Италии. Димаш Кудайберген, Пласидо Доминго и Кристине Ополайс исполнили это произведение втроем.

— Хочу поблагодарить всех посетителей концерта в оперном театре «Хо Гом» за вашу любовь. А те, кто не смог присутствовать, знайте, я чувствую вашу поддержку и любовь на каждом шагу. Спасибо вам за это, — сказал Димаш Кудайберген.

Напомним, 2 июля 2025 года радиоканал VOV3 (Голос Вьетнама) представил специальный выпуск программы «Idols Talk: Deep», посвященный творчеству казахстанского певца Димаша Кудайбергена.