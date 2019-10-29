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Димаш Кудайберген станет гостем программы «Вечерний Ургант»
29 Октября 2019 08:44
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген станет гостем развлекательной программы «Вечерний Ургант», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«До встречи, Америка. До встречи, Россия. Завтра съемки программы «Вечерний Ургант». Впереди 9 часов полета до Москвы. До встречи», - написал певец в Instagram .
«Вечерний Ургант » - вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. За это время гостями шоу были известные личности из разных стран в области кино, искусства и т.д. Ведущий телепрограммы - Иван Ургант.
Ключевые слова: Культура, СМИ, Россия, Димаш Кудайберген,
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