Димаш Кудайберген станет гостем программы «Вечерний Ургант»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген станет гостем развлекательной программы «Вечерний Ургант», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До встречи, Америка. До встречи, Россия. Завтра съемки программы «Вечерний Ургант». Впереди 9 часов полета до Москвы. До встречи», - написал певец в Instagram .

«Вечерний Ургант » - вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. За это время гостями шоу были известные личности из разных стран в области кино, искусства и т.д. Ведущий телепрограммы - Иван Ургант.