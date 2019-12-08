Димаш Кудайберген стал певцом года в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген стал певцом года на премии «Песня года» в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья, все вы знаете о том что 2 дня назад на национальной Российской музыкальной премии «Виктория» я выиграл в двух номинациях. Хочу поделиться с еще одной радостью. Сегодня на легендарной премии «Песня года» я получил еще одну награду «Певец года России». Огромное спасибо Россия. Спасибо всем фанатам во всем мире. Люблю вас», - написал Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Димаш стал победителем в двух номинациях российской премии «Виктория».

Фото: vk.com/dimashdearseurasianfanclub