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Димаш Кудайберген стал певцом года в России

8 Декабря 2019 10:42
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Димаш Кудайберген стал певцом года в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген стал певцом года на премии «Песня года» в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорогие друзья, все вы знаете о том что 2 дня назад на национальной Российской музыкальной премии «Виктория» я выиграл в двух номинациях. Хочу поделиться с еще одной радостью. Сегодня на легендарной премии «Песня года» я получил еще одну награду «Певец года России». Огромное спасибо Россия. Спасибо всем фанатам во всем мире. Люблю вас», - написал Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Димаш стал победителем в двух номинациях российской премии «Виктория».

Фото: vk.com/dimashdearseurasianfanclub

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Ключевые слова: Культура, Россия, Димаш Кудайберген,
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Акбота Кузекбай

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