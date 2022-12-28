Димаш Кудайберген стал обладателем стипендии «Болашак»

28 Декабря 2022, 17:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня стали известны имена обладателей международной стипендии «Болашак». Всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген тоже оказался в этом счастливом списке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решением Республиканской комиссии в третьем потоке этого года стипендия присуждена еще 178 казахстанцам. Из них 60 человек поступили в магистратуру, 8 – в докторантуру лучших вузов мира. По программе «Стажировка» пройдут обучение 110 стипендиатов. Обладатели международной стипендии «Болашак» пройдут академическое обучение и стажировку в ведущих университетах и научных центрах 20 стран мира. 93 человека пройдут обучение в вузах США, 47 – Великобритании и др.

В этом году в рамках поручения Главы государства запущен процесс переориентирования программы «Болашак». Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров, то есть преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.

Напомним, 27 декабря состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина.

Список обладателей международной стипендии «Болашак» опубликован на сайте Центра международных программ.