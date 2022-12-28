Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Димаш Кудайберген стал обладателем стипендии «Болашак»

28 Декабря 2022, 17:10
Димаш Кудайберген стал обладателем стипендии «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня стали известны имена обладателей международной стипендии «Болашак». Всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген тоже оказался в этом счастливом списке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решением Республиканской комиссии в третьем потоке этого года стипендия присуждена еще 178 казахстанцам. Из них 60 человек поступили в магистратуру, 8 – в докторантуру лучших вузов мира. По программе «Стажировка» пройдут обучение 110 стипендиатов. Обладатели международной стипендии «Болашак» пройдут академическое обучение и стажировку в ведущих университетах и научных центрах 20 стран мира. 93 человека пройдут обучение в вузах США, 47 – Великобритании и др.

В этом году в рамках поручения Главы государства запущен процесс переориентирования программы «Болашак». Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров, то есть преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.

Напомним, 27 декабря состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина.

Список обладателей международной стипендии «Болашак» опубликован на сайте Центра международных программ.


Новости по теме
Димаш и Иманбек возглавили ТОП-5 казахстанцев до 30 лет в мире в 2022 году
Стипендия «Болашак» присуждена 178 казахстанцам
Димаш Кудайберген анонсировал концерты в Армении и Малайзии
Теги:
Читайте также
Руководителя районного отдела образования в СКО подозревают во взяточничестве
В столичной Академии правоохранительных органов состоялся очередной выпуск
Свыше 230 тысяч детей охватят льготным проездом в Астане
Димаш и Иманбек возглавили ТОП-5 казахстанцев до 30 лет в мире в 2022 году
100-летний юбилей отметил гуманитарно-технический колледж Сарани
Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
Стипендия «Болашак» присуждена 178 казахстанцам
13 школ построят в Астане на следующий учебный год
Новости партнеров
Популярное
1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
2 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
3 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
4 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

Лента новостей