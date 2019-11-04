Димаш Кудайберген спел с Ларой Фабиан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген на шоу Игоря Крутого в честь его дня рождения в Москве спел вместе с известными оперными исполнителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, он исполнил итальянскую песню «Ti amo cosi» (Я так тебя люблю) вместе с франкоязычной певицей Ларой Фабиан и российским оперным сопрано Аидои Гарифуллиной. Видео их выступления появилось в Instagram Димаша.

Кроме того, Димаш перед концертом спел дуэтом со знаменитым итальянским тенором Андреа Бочелли.

«Давно не виделся с маэстро. В гримерке решили попеть. Ждем выхода на сцену. С самым красивым тенором мира с Андрея Бочелли», - написал он.

Юбилейный концерт композитора Игоря Крутого, посвященный его 65-летию, проходил вчера в Москве, на ВТБ Арене. Ранее его концерт «В жизни раз бывает 65» состоялся на сцене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк) с участием Димаша.

Позже Димаш Кудайберген, Игорь Крутой и фигуристка Аделина Сотникова были приглашены в программу «Вечерний Ургант», в ходе которого казахстанец подарил ведущему чапан.