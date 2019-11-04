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вчера 19:00
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вчера 18:27
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Димаш Кудайберген спел с Ларой Фабиан
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген на шоу Игоря Крутого в честь его дня рождения в Москве спел вместе с известными оперными исполнителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, он исполнил итальянскую песню «Ti amo cosi» (Я так тебя люблю) вместе с франкоязычной певицей Ларой Фабиан и российским оперным сопрано Аидои Гарифуллиной. Видео их выступления появилось в Instagram Димаша.
Кроме того, Димаш перед концертом спел дуэтом со знаменитым итальянским тенором Андреа Бочелли.
«Давно не виделся с маэстро. В гримерке решили попеть. Ждем выхода на сцену. С самым красивым тенором мира с Андрея Бочелли», - написал он.
Юбилейный концерт композитора Игоря Крутого, посвященный его 65-летию, проходил вчера в Москве, на ВТБ Арене. Ранее его концерт «В жизни раз бывает 65» состоялся на сцене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк) с участием Димаша.
Позже Димаш Кудайберген, Игорь Крутой и фигуристка Аделина Сотникова были приглашены в программу «Вечерний Ургант», в ходе которого казахстанец подарил ведущему чапан.
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