Димаш Кудайберген снимет новый клип в Актобе
Во время поездки артист посетил школу-гимназию № 32, где встретился со своими учителями, передает Kazinform.
— Школа — это место детства, а учитель — самый яркий маяк того времени. Сегодня я посетил школу-гимназию № 32 и встретился с учителями, которые меня воспитывали. Время меняется, человек взрослеет, но уважение к учителю и тоска по школе никогда не меняются» — написал Димаш Кудайберген.
Певец отметил особую роль школы и педагогов в жизни каждого человека.
Ранее Димаш Кудайберген выпустил трейлер нового документального фильма.