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    Димаш Кудайберген снимет новый клип в Актобе

    Во время поездки артист посетил школу-гимназию № 32, где встретился со своими учителями, передает Kazinform.

    Димаш Кудайберген снимет новый клип в Актобе
    Фото: instagram\kudaibergenov.dimash

    — Школа — это место детства, а учитель — самый яркий маяк того времени. Сегодня я посетил школу-гимназию № 32 и встретился с учителями, которые меня воспитывали. Время меняется, человек взрослеет, но уважение к учителю и тоска по школе никогда не меняются» — написал Димаш Кудайберген.

    Певец отметил особую роль школы и педагогов в жизни каждого человека.

    Ранее Димаш Кудайберген выпустил трейлер нового документального фильма.

    Культура Димаш Кудайберген Актобе школа
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор