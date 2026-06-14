Димаш Кудайберген снимет новый клип в Актобе

— Школа — это место детства, а учитель — самый яркий маяк того времени. Сегодня я посетил школу-гимназию № 32 и встретился с учителями, которые меня воспитывали. Время меняется, человек взрослеет, но уважение к учителю и тоска по школе никогда не меняются» — написал Димаш Кудайберген.