Димаш Кудайберген снимает клип на Центральном стадионе Актобе

Димаш Кудайберген исполнил народную песню «Акерке» и выразил благодарность актюбинцам за их участие.

Фото: Алтынай Сагындыкова

— Вижу, что собралась молодежь. Я рад видеть всех вас. С нетерпением ждал этого момента. Вы всегда в моем сердце. Я рад, что приехал в родные места и увидел ваши лица. Я соскучился. Надеюсь, что получится клип, который будет не стыдно показать всему миру ради моего Актобе и моего Казахстана, — сказал певец.

Напомним, Димаш Кудайберге приехал в родные края на прошлой неделе. Он посетил школу, в которой учился, повидался со своими учителями. Также певец встретился со школьниками, изготовившими большой LEGO-портрет артиста.