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Димаш Кудайберген презентовал новую песню Fly Away

26 Августа 2021 12:07
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Димаш Кудайберген презентовал новую песню Fly Away

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - На фестивале «Новая волна 2021» в Сочи Димаш Кудайберген презентовал новую композицию «Fly away» («Улетаю»). Авторы песни поделились историей ее создания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.

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После долгого ожидания встречи со зрителями фестиваль «Новая волна» стал для Димаша и его поклонников отличной возможностью наверстать время после затянувшейся мировой пандемии. Артист не только выступил перед зрителями, но и представил свои новые произведения в разных жанрах.

На открытии фестиваля Димаш презентовал яркую и необычную композицию в восточной стилистике «Stranger», а на «Дне премьер» предстал совершенно в другом образе с танцевальной песней «Fly away».

Динамичный трек обращен к молодежной аудитории. В сочетании с «летящими» словами он помогает отпустить все проблемы и разногласия и открывает путь к свободе и поиску себя.

Песню для Димаша написали казахстанские авторы – композитор Едилжан Габбасов, больше двадцати лет работающий в музыкальной индустрии, и бэк-вокалистка исполнителя Джордан Аракелян, вновь выступившая в роли автора текста.

Едилжан Габбасов рассказывает, что мелодия и основная линия композиции родились достаточно быстро. Затем в течение двух-трех месяцев над треком работала команда музыкантов.

«Вдохновение пришло ко мне одним спокойным вечером, когда в голове внезапно появилась мелодия. Я начал напевать ее вслух и сразу вспомнил голос Димаша. И тогда я подумал, что очень бы хотел, чтобы именно он спел эту песню», – рассказал Едилжан.

Джордан Аракелян, автор текстов таких хитов Димаша, как «Give Me Your Love» и «Be With Me», также поделилась, как проходила работа над новым треком:

«Димаш всегда говорит заранее, о чем должна быть песня, и сам закладывает в нее смысл. Когда он напевает демо новых композиций, можно прослушать определенные слова, даже если Димаш напевает их без текста. Новая композиция «Fly away» – это песня о духовной и творческой свободе, а также свободе мысли».



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#Димаш Кудайберген  
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