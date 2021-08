Димаш Кудайберген презентовал новую песню Fly Away

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - На фестивале «Новая волна 2021» в Сочи Димаш Кудайберген презентовал новую композицию «Fly away» («Улетаю»). Авторы песни поделились историей ее создания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.

После долгого ожидания встречи со зрителями фестиваль «Новая волна» стал для Димаша и его поклонников отличной возможностью наверстать время после затянувшейся мировой пандемии. Артист не только выступил перед зрителями, но и представил свои новые произведения в разных жанрах.

На открытии фестиваля Димаш презентовал яркую и необычную композицию в восточной стилистике «Stranger», а на «Дне премьер» предстал совершенно в другом образе с танцевальной песней «Fly away».

Динамичный трек обращен к молодежной аудитории. В сочетании с «летящими» словами он помогает отпустить все проблемы и разногласия и открывает путь к свободе и поиску себя.

Песню для Димаша написали казахстанские авторы – композитор Едилжан Габбасов, больше двадцати лет работающий в музыкальной индустрии, и бэк-вокалистка исполнителя Джордан Аракелян, вновь выступившая в роли автора текста.

Едилжан Габбасов рассказывает, что мелодия и основная линия композиции родились достаточно быстро. Затем в течение двух-трех месяцев над треком работала команда музыкантов.

«Вдохновение пришло ко мне одним спокойным вечером, когда в голове внезапно появилась мелодия. Я начал напевать ее вслух и сразу вспомнил голос Димаша. И тогда я подумал, что очень бы хотел, чтобы именно он спел эту песню», – рассказал Едилжан.

Джордан Аракелян, автор текстов таких хитов Димаша, как «Give Me Your Love» и «Be With Me», также поделилась, как проходила работа над новым треком:

«Димаш всегда говорит заранее, о чем должна быть песня, и сам закладывает в нее смысл. Когда он напевает демо новых композиций, можно прослушать определенные слова, даже если Димаш напевает их без текста. Новая композиция «Fly away» – это песня о духовной и творческой свободе, а также свободе мысли».