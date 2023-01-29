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Димаш Кудайберген представляет Казахстан на кинофестивале стран ШОС в Индии

29 Января 2023, 14:00
Димаш Кудайберген представляет Казахстан на кинофестивале стран ШОС в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный исполнитель Димаш Кудайберген прибыл в Индию для участия в кинофестивале стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный кинофестиваль стартовал в городе Мумбаи 27 января и продлится до 31 января. В мероприятии принимают участие представители Узбекистана, Турции, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Индии, Китая, России, Азербайджана, Мьянмы, Армении, Шри-Ланки.

Димаш Кудайберген на своей странице в сети Instagram поделился кадрами с мероприятия.

Казахстанский певец в торжественной церемонии открытия кинофестиваля принимал участие в составе жюри. В первый день фестиваля жюри под председательством известного индийского режиссера Рахула Раваила начало свою работу, обсудив первые результаты по просмотру фильмов, претендующих на звание лауреатов кинофестиваля ШОС 2023 года.

На фестивале представят 57 фильмов из стран ШОС.


Фото: ru.dimashnews.com


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