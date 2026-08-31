Димаш Кудайберген спустился на 700 метров под землю к карагандинским шахтерам

После большого концерта ко Дню шахтера, который собрал около 250 тысяч зрителей, Димаш Кудайберген продолжил знакомство с Карагандой. Певец спустился на 700 метров под землю — в шахту имени Костенко компании Qarmet, передает Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Он увидел, в каких условиях работают горняки, какая есть система безопасности и лично поздравил шахтеров с профессиональным праздником.

Фото: акимат Карагандинской области

— Огромное уважение людям этой профессии. Ваш труд заслуживает особого почета! — написал Димаш на своей странице в социальных сетях.

Фото: акимат Карагандинской области

В Караганде артист также встретился с известным художником и активистом антиядерного движения Карипбеком Куюковым.

Фото: акимат Карагандинской области

Художник подарил Димашу свою картину и книгу. Сам Куюков позже признался, что не смог попасть на концерт, но был рад личной встрече с певцом.

Фото: акимат Карагандинской области

Еще одной особенной остановкой стал Центр поддержки детей «Асем».

Фото: акимат Карагандинской области

Здесь все прошло без сцены и софитов — по-домашнему: разговоры, чай, смех и общение.

Фото: акимат Карагандинской области

— Для наших детей эта встреча стала настоящим подарком и вдохновением — еще одним доказательством того, что мечты обязательно сбываются! — говорят сотрудники центра.

Фото: акимат Карагандинской области

Димаш внимательно выслушал ребят, поддержал их и ответил на вопросы. В «Асем» уверены: эта встреча стала для детей настоящим подарком и еще одним напоминанием о том, что мечты действительно могут сбываться.

Напомним, в Караганде состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню шахтера. Хедлайнером вечера стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.