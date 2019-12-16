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Димаш Кудайберген поздравил соотечественников с Днем Независимости
16 Декабря 2019 18:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всеми любимый казахстанский певец опубликовал поздравление с Днем Независимости в своем Instagram, передает МИА «Казинформ».
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«Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешными преобразованиями», - написал Димаш.
Он отметил, что День независимости — это праздник единения, нацеленности на успешное развитие и укрепление стабильности.
«Пусть процветает наша Родина — Независимый Казахстан!», - добавил певец.
Ключевые слова: Димаш Кудайберген, День Независимости ,
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