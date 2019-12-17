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Димаш Кудайберген поздравил с 90-летним юбилеем Бибигуль Тулегенову
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поздравил с 90-летием казахстанского соловья Бибигуль Тулегенову, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Многоуважаемая Тулегенова Бибигуль Ахметовна! Поздравляю Вас с 90-летним юбилеем! До сих пор помню, как в 2015 году Вы дали мне свое материнское благословение перед поездкой на фестиваль «Славянский базар». Также помню Ваше благословение, которое Вы передали, когда я находился на конкурсе в Китае. Вы, бесспорно, являетесь матерью казахского песенного искусства», - поздравил певец в своём Instagram, пожелав Бибигуль Тулегеновой крепкого здоровья, долгих лет жизни. Димаш Кудайберген признался, что энергия и славный творческий путь легенды оперной сцены Казахстана придают силы для достижения высоких целей.
Отметим, 16 декабря легенде оперной сцены, Герою Социалистического Труда, Народной артистке СССР, лауреату Государственной премии СССР Бибигуль Тулегеновой исполнилось 90 лет.
С юбилеем народную любимицу поздравили Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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