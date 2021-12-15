Димаш Кудайберген поздравил казахстанцев с Днем Независимости
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Димаш Кудайберген специально приехал в посольство Казахстана в Пекине и записал видеообращение с пожеланиями для казахстанцев.
«Искренне поздравляю всех казахстанцев с юбилейной датой – 30-летием Независимости Казахстана. Пусть у нас будет светлое небо, благополучие и мир в стране. Пусть наша страна развивает дипломатические отношения на мировом пространстве. Хочу пожелать, чтобы между странами устанавливалась теплая дружеская связь. Казахстан устанавливает дружеские отношения со многими странами. Поэтому пусть у нас будет светлое будущее. Желаю мира на Земле и крепкого здоровья всему народу», - сказал Димаш Кудайберген.
В текущем году Казахстан отмечает особую дату – 30-летие Независимости.
«30 лет Независимости – это целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний. Эпоха, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное», - сказал сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.
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