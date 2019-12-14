Димаш Кудайберген получил звание Почетный гражданин Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе праздничного мероприятия ко Дню Независимости в Центре искусств Актобе звание «Почетный гражданин Актюбинской области» было присвоено известному певцу, заслуженному деятелю РК Димашу Кудайбергену. Однако певец лично не присутствовал на мероприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Звание «Почетный гражданин Актюбинской области» в этот день также было присвоено академику Национальной академии наук РК Рабиге Сыздык, академику Академии социальных наук РК Амангельды Айталы, а также председателю правления общественного объединения региональной ассоциации предпринимателей и работодателей «Атамекен» Есимхану Курмангазину.





За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, активную общественную деятельность, укрепление дружбы и сотрудничества между народами государственных наград и грамот был удостоен 51 актюбинец.





В их числе представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.





Орден «Отан» был вручен директору ДГОК Тиль Виктору, орденом «Құрмет» был награждён руководитель аппарата акимата области Нуржауган Калауов, орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени - машинист АЗФ Байтенова Гулшат, глава крестьянского хозяйства «Рассвет» Ровенский Олег и другие жители региона.

9 человек, внесшие весомый вклад в развитие области получили нагрудные знаки «Белсенді қызметі үшін».



