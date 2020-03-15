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Димаш Кудайберген перенес мировое турне из-за коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген перенес мировое турне «Arnau Tour» из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ».
«Уважаемые друзья! Концерты Димаша Кудайбергена в рамках мирового турне «Arnau Tour» перенесены.
Из-за мер профилактики коронавирусной инфекции, концерты Димаша в Праге, Гамбурге, Дюссельдорфе, Штутгарте и Минске отменены и будут перенесены на другие сроки. О новых датах будет известно позднее, после согласования с принимающими сторонами - организаторами на местах.
Мы знаем, как высоко вы цените и любите творчество Димаша, и как с нетерпением ждали концертов. Но в этот нелегкий период нам всем необходимо в первую очередь следить за здоровьем и принимать все необходимые меры безопасности.
Надеемся, скоро мы с вами увидимся на концертных площадках в прекрасном расположении духа. Огромное спасибо вам всем за поддержку и любовь! Берегите себя!» - говорится в сообщении на странице в Instagram.
Димаш Кудайберген также обратился к слушателям, которые с нетерпением ждали концертов, и пожелал беречь здоровье.
«Уважаемые Dears! С грустью сообщаю о том, что концерты в рамках мирового турне «Arnau Tour» перенесены. Я очень ценю вашу любовь и признание, и знаю, что вы также как и я, с нетерпением ждали концертов, но в этот нелегкий период нам необходимо в первую очередь следить за здоровьем и принимать все необходимые меры безопасности. Уверен, скоро мы с вами увидимся в здравии и прекрасном расположении духа. Берегите себя!» - написал певец на странице в Instagram.
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