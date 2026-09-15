Димаш Кудайберген обратился к Селин Дион после ее концерта в Париже

Канадская певица Селин Дион впервые за шесть лет выступила с полноценным концертом. На сцене арены Plenitude в Париже артистку встретили около 30 тысяч зрителей. После концерта к Дион обратился Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, передает корреспондент агентства Kazinform.

В опубликованном видео Димаш отметил, что был рад увидеть артистку вновь на сцене и услышать ее голос.

— Я очень рад видеть вас снова на сцене и слышать, как прекрасно вы звучите, как всегда. Я хотел просто сказать спасибо за все, что вы дали миру музыки. Ваш голос и ваша музыка вдохновили миллионы людей по всему миру, включая меня. Я искренне надеюсь, что вы чувствуете себя так же прекрасно, как звучите. Еще раз спасибо вам за все. По-настоящему, живая легенда. Мы очень вас уважаем, мы очень вас любим. Пусть Бог благословит вас и даст вам долгую и очень счастливую жизнь, — сказал Димаш Кудайберген.

Ранее до этого певец выступил в качестве специального гостя на открытии Astana Finance Days 2026 в Астане. Там он не только представил свое творчество, но поделился своими мыслями по вопросам развития креативной индустрии.