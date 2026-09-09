Димаш Кудайберген назвал условие мирового успеха казахстанских артистов

9 сентября Димаш Кудайберген выступил в качестве специального гостя на открытии Astana Finance Days 2026 в Астане, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com .

Народный артист Казахстана, певец, композитор и продюсер не только представил на сцене форума свое творчество, но и поделился мыслями по вопросам поддержки и развития креативной индустрии.

Фото: dimashnews.com.

В музыкальной части своего выступления Димаш исполнил недавнюю премьеру «Aqerke», в дуэте с кобызистом Олжасом Курманбеком песню композитора Игоря Крутого «Stranger», сыграл на домбре вместе с инструментальным дуэтом Ерната Наурыза и Темирлана Олжабая известный кюй «Адай» и поделился энергией в композиции «Weekend».

После выступления Димаш ответил на вопросы управляющего Международного финансового центра «Астана» Рената Бектурова.

Фото: dimashnews.com.

— Почему инвесторы должны рассматривать творческую экономику как реальный сектор роста?

Наша культура, история и музыка уникальны, и это делает их интересными для международной аудитории. Я знаю это по собственному опыту. Моя аудитория — хороший тому пример.

Для международного роста нашим артистам нужна правовая защита и поддержка со стороны фондов развития творческой индустрии. Эти фонды могут стать мостом между инвесторами и новыми творческими проектами.

— Что нужно сделать творческим людям, чтобы завоевать доверие инвесторов?

Конечно, нужна отличная идея. Но одной идеи недостаточно. Нужна также сильная команда людей, которые верят в одну и ту же цель.

Инвесторам нужно видеть не только талант, но и команду, способную реально воплотить проект в жизнь.

Фото: dimashnews.com.

— Как артисту привлечь инвестиции и при этом сохранить творческую независимость и право собственности на интеллектуальную собственность?

Это, конечно, личный выбор каждого артиста. Универсального подхода нет: одни готовы отказаться от части своих прав и инфраструктуры, другие сознательно выбирают более медленный, но независимый путь.

Я выбрал второй вариант. Для меня крайне важно сохранить как творческую независимость, так и право собственности на свою интеллектуальную собственность. Именно поэтому я предпочитаю не подписывать договор, пока не разберусь во всех условиях до конца.

Ключевым моментом является финансовая грамотность. Артист не может позволить себе оставаться в стороне, когда речь идет о цифрах, договорах и условиях лицензирования.

Если вы сами понимаете, как устроены финансы в индустрии, вы не отказываетесь от контроля только потому, что «так принято» или «так написано в контракте». Вы ведете переговоры осознанно и отстаиваете то, что для вас не подлежит обсуждению.

Именно поэтому я никогда не попадаю в ситуацию, когда «не знаю, как это устроено с финансовой стороны». Это не отдельная работа менеджера или юриста — это часть профессиональной ответственности самого артиста.

Сегодня мне уже не нужно подписывать контракты с лейблами — я уже прошел этот этап. Сейчас мы гастролируем по всему миру, работа не прекращается, и я работаю напрямую с деловыми партнерами.

У нас есть собственный лейбл, который продвигает молодых артистов, которых я начал продюсировать. Я также стал продюсером собственного вокального шоу на самом популярном телеканале Китая, Hunan TV. Шоу побило рекорды, набрав более 2 миллиардов просмотров.

Фото: dimashnews.com.

— Чему Вас научил проект «Voice Beyond Horizon» в плане представления Казахстана миру? В чём заключается уникальность Казахстана?

Я считаю, что наша уникальность заключается в сочетании уважения к своим корням и стремления к инновациям. Это даёт нам мудрость прошлого и энергию современного мира.

Мы не боимся показывать, откуда мы родом, и не считаем традиции чем-то устаревшим. Мы умеем придать традиционным вещам свежесть и превратить аутентичное в современный тренд.

— Что нужно, чтобы перейти от национального признания к сильному присутствию на мировой арене?

Нужно идти своим путем. Не стоит менять направление только из-за возможности быстрого финансового успеха, и не стоит менять себя из-за людей, с которыми вы не согласны.

Для меня управление профессиональной карьерой означает мыслить долгосрочно. Не стоит принимать каждое предложение только потому, что сегодня оно кажется выгодным. Всегда нужно помнить о цели, к которой вы стремитесь.

Путь может стать длиннее, сложнее или дороже, но не стоит менять свою главную цель.

Фото: dimashnews.com.

— В чём заключается самый большой разрыв между талантливыми казахстанскими творцами и мировым рынком?

Честно говоря, когда мы начинали, почти ничто из того, о чём Вы упомянули, не было действительно хорошо развито — за исключением, пожалуй, самого творческого продукта.

В Казахстане много талантливых творческих людей, которые могли бы представлять нашу страну на международном уровне. Но нам по-прежнему нужен более эффективный профессиональный менеджмент — такой, который поддерживает инициативу, а не препятствует ей, и не сводит творчество к зарабатыванию денег любой ценой.

За последние десять лет, конечно, многое изменилось, но предстоит ещё много работы. Я видел, как творческие индустрии функционируют в других странах как целостная система. Потребуется некоторое время, прежде чем мы сможем конкурировать на том же уровне, но у нас уже есть крупные проекты, и это очень хорошее начало.

Фото: dimashnews.com.

— Когда Вы начали воспринимать себя не только как исполнителя, но и как человека, способного создавать возможности для других артистов?

Думаю, это происходило постепенно. Мы хотели расширить влияние нашей музыки, поэтому начали продвигать музыкантов из моей команды, которые знакомят международную публику с традиционными казахскими инструментами.

Например, дуэт домбристов Темирлана и Ерната, а также Олжас Курманбек — потрясающий кобызист. Когда они выступали во время моих международных гастролей, они привлекали к себе огромное внимание.

Я видел, как моя аудитория начинает интересоваться историей Казахстана, изучать язык и даже учиться играть на наших инструментах. Со временем мне также захотелось передать некоторые из своих собственных композиций другим исполнителям.

Конечно, это не значит, что я собираюсь перестать петь. Вовсе нет. Но создание и организация других проектов тоже очень интересны для меня.

Как сообщалось ранее, песня Димаша Кудайбергена «AQERKE» вошла в тройку лидеров итогового летнего чарта международной радиостанции Channel R Radio по результатам глобального голосования слушателей.