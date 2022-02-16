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Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой

16 Февраля 2022 20:27
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Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Именитый казахстанский певец Димаш Кудайберген в своем Instagram выразил слова поддержки российской фигуристке Камиле Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат, передает МИА «Казинформ».

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«Друзья, несмотря на то, что я болею за казахстанских спортсменов, сегодня я хочу поддержать невероятно талантливую сестренку из соседней страны Камилу Валиеву и поздравить с ошеломляющим триумфом после жестокого прессинга. Девочке всего 15 лет, но она проявила такую стойкость и настоящий волевой характер. Дорогие россияне, поздравляю вас с убедительной победой этой маленькой принцессы фигурного катания!» — написал Димаш Кудайберген.

Напомним, что после допинг-скандала Валиева показала лучший результат в короткой программе и 17 февраля выступит в произвольной программе среди женщин.


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#Россия   #Димаш Кудайберген   #Общество   #Олимпиада-2022  
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