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Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Именитый казахстанский певец Димаш Кудайберген в своем Instagram выразил слова поддержки российской фигуристке Камиле Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат, передает МИА «Казинформ».
«Друзья, несмотря на то, что я болею за казахстанских спортсменов, сегодня я хочу поддержать невероятно талантливую сестренку из соседней страны Камилу Валиеву и поздравить с ошеломляющим триумфом после жестокого прессинга. Девочке всего 15 лет, но она проявила такую стойкость и настоящий волевой характер. Дорогие россияне, поздравляю вас с убедительной победой этой маленькой принцессы фигурного катания!» — написал Димаш Кудайберген.
Напомним, что после допинг-скандала Валиева показала лучший результат в короткой программе и 17 февраля выступит в произвольной программе среди женщин.
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