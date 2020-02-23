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Димаш Кудайберген номинирован на звание самого красивого мужчины года

23 Февраля 2020 23:30
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Димаш Кудайберген номинирован на звание самого красивого мужчины года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген номинирован на звание самого красивого мужчины 2020 года по версии независимых критиков TC Candler 100 Most Beautiful list, передает МИА «Казинформ».

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К этому часу Димаш Кудайберген набрал около 6,5 тысяч лайков в инстаграм-аккаунте рейтинга.


Отметим, Димаш не единственный казахстанец в этом списке: вмете с ним в рейтинг попали Рахат Масакбай из Q-Pop-группы MadMen, Азамат Ашмакын из Ninety One и певица Ziruza.

Развлекательная платформа TC Candler ежегодно выбирает 100 самых красивых женских лиц планеты и столько же мужских. Рейтинг основан на мнении независимых экспертов.

Тем временем Димаш продолжает свой евротур, который стартовал в Краснодаре, продлился в Казани и Екатеринбурге. В ходе турне артист побывает со своей программой «Arnau» в Москве, Риге, Праге и других европейских городах.


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Ключевые слова: Димаш Кудайберген,
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Влада Гук

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