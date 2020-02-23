-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
-
-
вчера 18:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 11:23
-
-
вчера 10:22
-
-
вчера 09:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.02.2020 22:44
-
22.02.2020 22:13
-
-
22.02.2020 21:22
-
-
22.02.2020 20:32
-
Димаш Кудайберген номинирован на звание самого красивого мужчины года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген номинирован на звание самого красивого мужчины 2020 года по версии независимых критиков TC Candler 100 Most Beautiful list, передает МИА «Казинформ».
К этому часу Димаш Кудайберген набрал около 6,5 тысяч лайков в инстаграм-аккаунте рейтинга.
Отметим, Димаш не единственный казахстанец в этом списке: вмете с ним в рейтинг попали Рахат Масакбай из Q-Pop-группы MadMen, Азамат Ашмакын из Ninety One и певица Ziruza.
Развлекательная платформа TC Candler ежегодно выбирает 100 самых красивых женских лиц планеты и столько же мужских. Рейтинг основан на мнении независимых экспертов.
Тем временем Димаш продолжает свой евротур, который стартовал в Краснодаре, продлился в Казани и Екатеринбурге. В ходе турне артист побывает со своей программой «Arnau» в Москве, Риге, Праге и других европейских городах.
- Димаш посвятил песню Лейсан, которую навещал в Казанском хосписе
- Триумфальное приземление в Казани: «космический» Димаш Кудайберген устроил ажиотаж в аэропорту
- Мечтаю выпустить глобальный хит на казахском языке - Димаш Кудайберген
- Евротур Димаша Кудайбергена начался с фурора в Краснодаре
- Приходят поесть фанаты GGG и Димаша: как казахстанка открыла свой ресторан в Нью-Йорке
- Димаш Кудайберген анонсировал мировую премьеру саундтрека к фильму с Депардье
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана