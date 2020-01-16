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Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к фильму Джеки Чана

16 Января 2020 16:30
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Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к фильму Джеки Чана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана «Авангард», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На презентации фильма певец также исполнил популярную песню из репертуара Джеки Чана, которую он пел в течение нескольких десятилетий.

«Друзья, хочу поделиться с вами новостями. Джеки Чан выпускает новый фильм «Авангард». Я спел саундтрек к фильму. Сходите на это кино, посмотрите новый фильм Джеки Чана и послушайте мою песню», - написал он в своем Instagram.


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Ключевые слова: Димаш Кудайберген,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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