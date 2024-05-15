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    09:07, 15 Май 2024 | GMT +6

    Димаш Кудайберген даст сольные концерты в Праге и Дюссельдорфе

    Димаш Кудайберген
    Фото: dimashnews.com

    Осенью 2024 года известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген приедет в Чехию и Германию с сольными концертами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    22 ноября шоу «Stranger» состоится в Праге, а 24 ноября в Дюссельдорфе.

    Место проведения концерта в Чехии - Sortovni Hala Fortuna, в Германии - PSD BANK DOME.

    4 мая в Будапеште состоялся первый в 2024 году сольный концерт Димаша в рамках тура «Stranger». Одна из самых больших площадок Венгрии — спортивная арена имени Ласло Паппа собрала аншлаг.

    Теги:
    Культура Чехия Современная культура Димаш Кудайберген Музыка Германия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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