Димаш Кудайберген даст сольные концерты в Праге и Дюссельдорфе

Осенью 2024 года известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген приедет в Чехию и Германию с сольными концертами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

22 ноября шоу «Stranger» состоится в Праге, а 24 ноября в Дюссельдорфе.

Место проведения концерта в Чехии - Sortovni Hala Fortuna, в Германии - PSD BANK DOME.

4 мая в Будапеште состоялся первый в 2024 году сольный концерт Димаша в рамках тура «Stranger». Одна из самых больших площадок Венгрии — спортивная арена имени Ласло Паппа собрала аншлаг.