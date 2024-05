Аншлаг в Будапеште: поклонники из 77 стран мира собрались на концерте Димаша

4 мая в Будапеште состоялся первый в 2024 году сольный концерт Димаша в рамках тура «Stranger». Одна из самых больших площадок Венгрии — спортивная арена имени Ласло Паппа собрала аншлаг, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

На концерте собрались поклонники казахстанского артиста из 77 стран мира.

Одной из главных задач гастрольного тура Димаша является знакомство зрителей с традиционной и современной культурой Казахстана. Так, наряду с народной песней «Дурдараз» и кюем «Адай», со сцены прозвучали песни известных казахстанских авторов – «Fly away» Едильжана Габбасова на стихи Джордан Аракелян, «Махаббат бер маған» Айгуль Бажановой и Мунайдара Балмолда и «Together» — первая композиторская работа младшего брата Димаша Абильмансура Кудайбергена.

Отдельное место в творчестве Димаша занимают произведения Игоря Яковлевича Крутого: величественная «Olympico» на итальянском, трогательная «Любовь уставших лебедей» на русском, титульная песня шоу «Stranger» на английском и вокализ «Ave Maria».

В программе гастрольного тура артиста постепенно появляются все больше авторских композиций. Зрители с большим восторгом в этот вечер принимали недавние премьеры «Smoke» и «When i've got you», написанные Димашем в соавторстве с американскими авторами слов Кэндис Келли и Дмитро Гордоном.

Лирическая песня «Ұмытылмас күн» на стихи Орала Байсенгира вот уже 10 лет держит внимание поклонников, а полные энергии «Give me your love» и «Be with me» показывают Димаша как певца и композитора совершенно с другой стороны.

И, конечно, большие произведения композитора Димаша Кудайбергена «El Amor En Ti» и «The story of one sky» поражают сложностью, красотой и мировоззрением, которое они транслируют миру с помощью музыки.

Следующий концерт Димаша состоится 24 мая в Стамбуле в день 30-летия артиста.