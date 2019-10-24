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Димаш Кудайберген даст концерты в Краснодаре, Казани и Екатеринбурге
24 Октября 2019 22:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген даст концерты в Краснодаре, Казани и Екатеринбурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Дорогие друзья! В феврале 2020 года пройдет часть моего турне по крупнейшим городам России, в рамках которого концерты состоятся в Краснодаре -16 февраля, Казани - 20 февраля, и Екатеринбурге - 23 февраля. Я и моя команда будем рады видеть Вас и сообщаем, что билеты уже доступны на сайте официального билетного партнера @IceTickets.ru . Жду с нетерпением нашей встречи!» - сообщил Димаш на своей странице в Istagram .
Ключевые слова: Культура, Россия, Димаш Кудайберген,
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