РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:20, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Димаш Кудайберген дал первый сольный концерт в Мексике

    8 октября на одной из крупнейших концертных площадок Мехико Auditorio Nacional состоялось первое сольное выступление Димаша Кудайбергена в Латинской Америке, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Димаш в Мехико
    Фото: dimashnews.com

    Концерт под названием Stranger прошел при полном аншлаге. В начале выступления Димаш обратился к публике с приветствием на казахском, английском и испанском языках.

    — Добрый вечер, Мексика! Это мечта — быть здесь с вами. Спасибо за вашу любовь, энергию и за то, что вы заставляете меня чувствовать себя как дома, — сказал певец.

    Он исполнил песни на разных языках — казахскую «Махаббат Бер Маған», итальянскую Olimpico, китайскую Battle of Memory, русскую «Любовь уставших лебедей», французскую Sos D’un Terrien En Détresse, испанскую El Amore En Ti и другие.

    Во время выступления Димаш спустился к зрителям, дарил автографы и рукопожатия, а под конец экспромтом исполнил с залом знаменитую Besame Mucho.

    Также на сцену вышел младший брат певца Абильмансур, который исполнил партию на электрогитаре. Также прозвучали национальные казахские инструменты — домбра, сыбызгы и кобыз.

    Следующее выступление Димаша в Мехико состоится 10 октября во дворце спорта Palacio de los Deportes

    Ранее, 6 октября, поклонники Димаша устроили ему горячую встречу в аэропорту Мехико.

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Мексика
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают