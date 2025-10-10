Димаш Кудайберген дал первый сольный концерт в Мексике

Концерт под названием Stranger прошел при полном аншлаге. В начале выступления Димаш обратился к публике с приветствием на казахском, английском и испанском языках.

— Добрый вечер, Мексика! Это мечта — быть здесь с вами. Спасибо за вашу любовь, энергию и за то, что вы заставляете меня чувствовать себя как дома, — сказал певец.

Он исполнил песни на разных языках — казахскую «Махаббат Бер Маған», итальянскую Olimpico, китайскую Battle of Memory, русскую «Любовь уставших лебедей», французскую Sos D’un Terrien En Détresse, испанскую El Amore En Ti и другие.

Во время выступления Димаш спустился к зрителям, дарил автографы и рукопожатия, а под конец экспромтом исполнил с залом знаменитую Besame Mucho.

Также на сцену вышел младший брат певца Абильмансур, который исполнил партию на электрогитаре. Также прозвучали национальные казахские инструменты — домбра, сыбызгы и кобыз.

Следующее выступление Димаша в Мехико состоится 10 октября во дворце спорта Palacio de los Deportes

Ранее, 6 октября, поклонники Димаша устроили ему горячую встречу в аэропорту Мехико.