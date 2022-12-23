Димаш Кудайберген анонсировал концерты в Армении и Малайзии
23 Декабря 2022, 19:25
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал концерты в Армении и Малайзии, передает МИА «Казинформ».
В афише концерта в столице Армении указана дата 29 апреля 2023 года. «С нетерпением жду нашей новой встречи в Ереване», - написал Димаш в Instagram.
В следующем посте артист сообщил о выступлении в Малайзии.
«Дорогие друзья! 24 июня состоится мой новый сольный концерт в Малайзии. До скорой встречи!» - обратился к своим подписчикам Димаш Кудайберген.
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
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